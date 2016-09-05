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Энергетическая безопасность

Проекты Таймлайн Петербургский газовый форум Повестка Тема №4 - Энергетическая безопасность
5 сентября, 11:35 UTC+3
Материал из 1 страницы

В рамках Петербургского Международного Газового Форума эксперты поднимут вопросы энергетической безопасности России. Насыщенная деловая программа позволит специалистам подробно и компетентно обсудить самые актуальные проблемы, выработать детальные рекомендации, которые впоследствии лягут в основу документов, определяющих будущее топливно-энергетического комплекса страны.

Особое внимание будет уделено проблемам ИТ в энергетике, импортозамещению и инновационным стратегиям в отрасли, энергосбережению и повышению энергоэффективности.

На конференции "Энергетика. Новые технологии. Новые возможности" специалисты представят новые технические решения – современные системы гарантированного электроснабжения, блочно-модульные энергетические установки от ведущих производителей России и многое другое. 

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