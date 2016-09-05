Кадры и Молодежный день

Ущерб сельскому хозяйству Приморья от паводка уже составил 367 млн рублейПроисшествия 5 сентября, 11:49
Первая партия Ми-38 для Минобороны России будет состоять из 10-20 машинАрмия и ОПК 5 сентября, 11:42
Прокуратура ХМАО проводит проверку по факту массового отравления детей в школе-интернатеНовости Урала 5 сентября, 11:40
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йогеПолитика 5 сентября, 11:21
Первый день каждого месяца назначен днем оказания помощи семьям погибших сотрудников МЧСОбщество 5 сентября, 11:19
Четыре палубных "Аллигатора" начнут испытания до конца 2016 годаАрмия и ОПК 5 сентября, 11:18
"Вертолеты России" поставят заказчикам в 2016 году около 200 машинАрмия и ОПК 5 сентября, 11:14
Томские ученые создали первый в РФ радиофармпрепарат для обнаружения сторожевых лимфоузловСибирь 5 сентября, 11:10
Круглый стол, посвященный итогам выполнения минских соглашений. ВидеотрансляцияПолитика 5 сентября, 11:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Важной частью конгрессной программы Газового форума станет Молодежный день, который пройдет при поддержке Международного делового конгресса. Цель мероприятия – объединить представителей отраслевой бизнес-элиты и студентов ведущих университетов России и Европы для обсуждения карьерных возможностей будущих специалистов и развития отрасли в целом.
Основным мероприятием станет "Встреча без галстуков" с участием руководителей ведущих энергетических компаний. Также в рамках Молодежного дня пройдет 4 параллельные интерактивные площадки: деловая игра "Инновации – разрушение границ", деловая игра "Роль СПГ в энергетике будущего", деловая игра "Анализ рисков в энергетике", деловая игра "Новые технологические вызовы: сценарии развития энергетики".
Первый Молодежный день успешно прошел в 2015 году, продемонстрировав готовность мировых лидеров к диалогу с талантливой молодежью.