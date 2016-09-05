Кадры и Молодежный день

Важной частью конгрессной программы Газового форума станет Молодежный день, который пройдет при поддержке Международного делового конгресса. Цель мероприятия – объединить представителей отраслевой бизнес-элиты и студентов ведущих университетов России и Европы для обсуждения карьерных возможностей будущих специалистов и развития отрасли в целом.

Основным мероприятием станет "Встреча без галстуков" с участием руководителей ведущих энергетических компаний. Также в рамках Молодежного дня пройдет 4 параллельные интерактивные площадки: деловая игра "Инновации – разрушение границ", деловая игра "Роль СПГ в энергетике будущего", деловая игра "Анализ рисков в энергетике", деловая игра "Новые технологические вызовы: сценарии развития энергетики".

Первый Молодежный день успешно прошел в 2015 году, продемонстрировав готовность мировых лидеров к диалогу с талантливой молодежью.