Тарпищев: с Надалем невозможно конкурировать на Roland Garros

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль традиционно доминировал на Roland Garros, с ним невозможно конкурировать на этом турнире, когда он в оптимальной форме. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В воскресенье в финале Roland Garros Надаль, "посеянный" на турнире под четвертым номером, в трех сетах одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой (3) со счетом 6:2, 6:3, 6:1. На завершившемся турнире Надаль не проиграл ни одного сета.

"В финале Надаль был лучше и играл в свой теннис, победил абсолютно заслуженно, - сказал Тарпищев. - Вообще, когда он играет в свой теннис и находится в оптимальной форме, соперничать с ним на грунте невозможно. Он действует на высоких скоростях, и у него невероятный сильно закрученный удар с задней линии. При этом есть еще потенциал, хотя и конкуренты у Рафаэля подрастают".

Надаль выиграл Roland Garros в 10-й раз, обновив собственный рекорд. В общей сложности испанец выиграл 15-й турнир серии Большого шлема и опередил американца Пита Сампраса (14) по количеству побед на самых престижных теннисных соревнованиях. Рекорд принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру, в активе которого 18 побед.