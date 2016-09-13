Задержанные в ФРГ экстремисты оказались связаны с терактами в Париже

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Трое предполагаемых террористов, которые были задержанные в Германии, связаны с исполнителями терактов в Париже в конце 2015 года. Об этом заявил на пресс-конференции глава МВД ФРГ Томас де Мезьер. По его словам, подозреваемые въехали в Европу по балканскому маршруту и использовали схожие поддельные документы.

"Три человека задержаны, они обвиняются в членстве в террористической организации, они действовали в интересах "Исламского государства" (ИГ -террористическая организация, запрещена в РФ). Есть связи с террористами, совершившими нападения в Париже", - сказал он.

Как террористы попадают в Европу

В МВД Германии полагают, что ИГ целенаправленно использует миграционные потоки для заброски террористов в Европу.

"Есть данные, которые говорят о том, что так называемое "Исламское государство" преследует цель внедрить таких людей в ряды беженцев ... Органы безопасности постоянно получают данные, что среди мигрантов могут быть террористы или те, кто им симпатизирует", - пояснил министр.

В частности, трое предполагаемых террористов, которые были задержаны ранее, по словам министра, попали в Европу с потоками беженцев балканским маршрутом в ноябре 2015 года и могли быть частью "спящей ячейки" террористической организации. Один из них при этом, по предварительной информации, является несовершеннолетним. По данным МВД Германии, он выехал в контролируемую ИГ сирийскую Ракку в сентябре 2015 года, прошел там обучение, в том числе взрывному делу, после чего вернулся в ФРГ.

При этом глава МВД ФРГ подчеркнул, что "относиться с подозрением к беженцам в целом неверно".

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье