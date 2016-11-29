Как получить поддержку в рамках программы "Инвестиционный лифт"?

Что вы знаете о "Инвестиционный лифт"? Проверьте себя

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1. Какова цель программы "Инвестиционный лифт"? Оказание финансовой поддержки стартапам {{percents['718']['2351']}}% Содействие в привлечении инвестиций в любые производственные проекты, реализуемые субъектами МСП {{percents['718']['2352']}}% Поддержка компаний и инвестиционных проектов в сфере высокотехнологичного производства, импортозамещения и несырьевого экспорта {{percents['718']['2353']}}%

2. Какие организации оказывают поддержку бизнесу в рамках программы? (возможны несколько вариантов ответа) Российский фонд прямых инвестиций Корпорация МСП Внешэкономбанк Фонд развития промышленности Министерство промышленности и торговли РФ Группа Российского экспортного центра Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов

3. Какие виды финансовой поддержки можно получить в рамках программы? (возможны несколько вариантов ответа) Льготные займы на реализацию промышленных инвестиционных проектов под 5% годовых Гарантии в сумме до 70% от суммы кредита, с возможным участием Региональных гарантийных организаций (РГО) Kьготные ставки 9.6% для среднего бизнеса и 10.6% для малого бизнеса по программе "Шесть с половиной" Рефинансирование кредитов Приобретение миноритарной доли в акционерном капитале Предоставление мезонинного финансирования (финансового инструмента, имеющего признаки как банковского кредита, так и прямых инвестиций) Страховая поддержка (до 90% от размера возможного убытка) Возмещение части процентных ставок по экспортным кредитам Финансирование экспортных операций

4. Какие виды нефинансовой поддержки можно получить в рамках программы? (возможны несколько вариантов ответа) Таможенное и логистическое сопровождение экспорта Помощь в выходе на международные рынки Организация участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях Организация обучения сотрудников Маркетинговая и информационная поддержка

5. Каковы базовые требования к компаниям-участникам программы? (возможны несколько вариантов ответа) Регистрация компании на территории РФ Продукция проекта относится к несырьевому сектору экономики Отсутствие отрицательной кредитной истории Опыт работы на международных рынках - не менее 5 лет

6. Какой минимальный объем информации о проекте необходимо предоставить для участия в программе? (возможны несколько вариантов ответа) Бизнес-план проекта Информация об основном бизнесе компании и ее акционерах Данные о ранее полученной финансовой и иной поддержке со стороны Корпорации МСП и региональных органов власти Финансовая отчетность компании Финансовая модель проекта Информация об опыте участия в тендерах крупных российских и зарубежных компаний

7. Куда можно обратиться с заявкой на участие в программе? (возможны несколько вариантов ответа) Российский фонд прямых инвестиций Корпорация МСП Внешэкономбанк Фонд развития промышленности Министерство промышленности и торговли РФ Российский экспортный центр Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов