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Как получить поддержку в рамках программы "Инвестиционный лифт"?

Как получить поддержку в рамках программы
© Сергей Коньков/ТАСС

Что вы знаете о "Инвестиционный лифт"? Проверьте себя

 

7 февраля 2017 г.

Вопросы {{cntAnswerChecked}}/{{cntTotal}}
1. Какова цель программы "Инвестиционный лифт"?
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{{percents['718']['2353']}}%
2. Какие организации оказывают поддержку бизнесу в рамках программы? (возможны несколько вариантов ответа)
3. Какие виды финансовой поддержки можно получить в рамках программы? (возможны несколько вариантов ответа)
4. Какие виды нефинансовой поддержки можно получить в рамках программы? (возможны несколько вариантов ответа)
5. Каковы базовые требования к компаниям-участникам программы? (возможны несколько вариантов ответа)
6. Какой минимальный объем информации о проекте необходимо предоставить для участия в программе? (возможны несколько вариантов ответа)
7. Куда можно обратиться с заявкой на участие в программе? (возможны несколько вариантов ответа)
8. Где можно узнать подробную информацию об условиях участия в программе? (возможны несколько вариантов ответа)
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