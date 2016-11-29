Как получить поддержку в рамках программы "Инвестиционный лифт"?

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Цуканов: ход строительства стадиона в Калининграде к ЧМ-2018 опасений не вызываетСпорт 7 февраля, 17:44
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Какие инструменты поддержки помогут в открытии собственного бизнеса?
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