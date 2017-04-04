Что вы знаете о Портале Бизнес-навигатора МСП?

Как вы оцениваете работу Портала Бизнес-навигатора МСП
Эксперты: молодые россияне не умеют вести свой бюджетСоциальная ответственность 12 мая, 18:25
Хоккеист Капризов считает, что физически готов сыграть на чемпионате мираСпорт 12 мая, 18:22
Петербург вспоминает жертв теракта в метро на 40-й день трагедииОбщество 12 мая, 18:18
Глава МСП Банка: в России прослеживается тенденция к росту числа компаний МСБКомментарии 12 мая, 18:17
Источник: запуск российского модуля "Наука" состоится не раньше августа 2018 годаКосмос 12 мая, 18:16
Минстрой предложил завершить программу "Жилье для российской семьи"Общество 12 мая, 18:11
Лорд-мэр лондонского Сити поддержал исламскую финансовую системуСоциальная ответственность 12 мая, 18:09
Витолиньш: сборная России по хоккею будет играть в 12 нападающих в матче ЧМ со словакамиСпорт 12 мая, 17:58
Камерунские школьницы придумали приложение для помощи жертвам боевиковСоциальная ответственность 12 мая, 17:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Как вы оцениваете работу Портала Бизнес-навигатора МСП
Планируете ли вы воспользоваться финансовой поддержкой в рамках Программы "6,5"?
Проверьте себя
4 апреля 2017 г.
1 мая исполняется 100 лет со дня рождения советского мультипликатора Федора Хитрука. По этому случаю ТАСС подготовил тест. Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в творчестве легендарного режиссера, художника и сценариста.
Приняло участие в тесте: 805
Патенты, товарные знаки и авторское право — 26 апреля в мире отмечают Международный день интеллектуальной собственности. Его цель — напомнить, что "творения разума" тоже являются охраняемой категорией и произведение нельзя использовать без разрешения автора. Или в некоторых случаях все-таки можно? Предлагаем проверить ваши знания.
Приняло участие в тесте: 694
"В пятницу 15 апреля 1927 года Ипполит Матвеевич, как обычно, проснулся в половине восьмого и сразу же просунул нос в старомодное пенсне с золотой дужкой". Именно с этой даты начинается действие "Двенадцати стульев". Мы предлагаем проверить, как хорошо вы знаете роман и все, что с ним связано
Приняло участие в тесте: 7 454