Что вы знаете о Портале Бизнес-навигатора МСП?

"В пятницу 15 апреля 1927 года Ипполит Матвеевич, как обычно, проснулся в половине восьмого и сразу же просунул нос в старомодное пенсне с золотой дужкой". Именно с этой даты начинается действие "Двенадцати стульев". Мы предлагаем проверить, как хорошо вы знаете роман и все, что с ним связано

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