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Что вы знаете о Портале Бизнес-навигатора МСП?

Что вы знаете о Портале Бизнес-навигатора МСП?
©  Михаил Джапаридзе/ТАСС

Проверьте себя

 

4 апреля 2017 г.

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1. Что такое Портал Бизнес-навигатора МСП? 
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2. Кем создан Портал Бизнес-навигатора МСП?
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3. Для каких целей создан Портал Бизнес-навигатора МСП?
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4. Существуют ли в России аналоги Портала Бизнес-навигатора МСП?
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5. Кому может быть полезен Портал Бизнес-навигатора МСП?
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6. С помощью Бизнес-навигатора МСП можно:  
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7. Является ли доступ на Портал Бизнес-навигатора МСП бесплатным? 
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8. Каков охват Портала Бизнес-навигатора МСП? 
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9. Полный перечень сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП доступен:
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10. С помощью Портала Бизнес-навигатора МСП можно рассчитать примерный бизнес-план по: 
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11. Доступен ли Портал Бизнес-навигатора МСП в формате мобильного приложения?
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