Хороший вкус: как правильно готовить осетинские пироги

Если вы были в Северной или Южной Осетии и не попробовали осетинский пирог, считайте, что ваш визит в эти гостеприимные края прошел зря. Ехать туда можно только ради того, чтобы оценить этот кулинарный шедевр — одно из основных блюд и на праздничном столе, и на поминальном, и во время обычного обеда.

Наследие скифов

Пироги пекли еще кочевники, предки осетин — скифы и сарматы. Существует даже легенда о том, что итальянская пицца — это удачная интерпретация осетинского пирога. На кухню Италии якобы оказали влияние потомки скифов аланы, примерно в V веке н. э. служившие римлянам.

Пироги пекли еще кочевники, предки осетин — скифы и сарматы. Существует даже легенда о том, что итальянская пицца — это удачная интерпретация осетинского пирога: римляне, пытаясь испечь то, что мы сейчас называем осетинским пирогом, не сумели затолкать начинку внутрь теста и, не раздумывая, просто выложили ее сверху

Согласно легенде, римляне, пытаясь испечь то, что мы сейчас называем осетинским пирогом, не сумели затолкать начинку внутрь теста и, не раздумывая долго, просто выложили ее сверху — так на свет появилась первая итальянская пицца. Правда это или нет, никто не скажет, но такая версия наверняка льстит любому, кто считает себя потомком аланов.

Не менее интересно и происхождение названий пирогов.

— Уалибах, или олибах ("пирог с сыром" на осетинском языке. — Прим. ТАСС), исконно осетинское название, — говорит старший научный сотрудник отдела этнологии Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Алан Багаев. — Есть русское диалектное слово "олябыш", означающее вид пирога. Так вот, известный языковед-иранист Василий Абаев утверждал, что это слово заимствовано у предков осетин и происходит от слова "олибах". Вообще, осетинские пироги довольно древнее блюдо, их описание можно найти даже в нартском эпосе, а он датируется примерно VII веком до н. э. Упоминаются они и в словаре академика Шифнера 1868 года, правда, в этом источнике название сырного пирога переводится как "ватрушка".

Три пирога

На праздники подается именно такое количество пирогов, сложенных друг на друга. Число три для осетин особый символ.

© Анна Кабисова/ТАСС

— У осетин, как и у многих других индоевропейских народов, эта цифра считается полной, — рассказывает Алан Багаев. — Она символизирует совершенство. Предки осетин верили в тройственное деление мира, считали, что существуют миры подземный, наземный и небесный. Трехчастное деление прослеживалось во всем: в обществе, в ритуалах, — со времен скифов это один из краеугольных камней мировоззрения.

Ученые высказывали разные мнения о том, что именно символизируют три пирога. Осетинский историк Вилен Уарзиати в своем труде "Праздничный мир осетин" утверждает, что это символы Бога, Солнца и Земли. Другие исследователи склоняются к тому, что три пирога — это три мира. Именно поэтому на поминальный стол ставят лишь два из них — исключается символ наземного мира, так как почивший выбыл из него. А еще в Осетии тесно переплелись традиционные религиозные представления и христианство, так что многие сегодня отождествляют три пирога со Святой Троицей. Круглая форма пирога олицетворяет бесконечность, цикличность мирового порядка, круговорот жизни. Но по особым случаям, например в День святого Хетага, пекутся пироги треугольные: эта форма — символ плодородия и стабильности.

Тонкости приготовления

Разновидностей осетинских пирогов довольно много. Отличие их друг от друга одно — начинка. Наиболее популярный пирог — с сыром. Не менее вкусны пироги с картофельным пюре и сыром (картофджин), с капустой (къабускаджин), листьями свеклы и сыром (цахараджин), черемшой (давонджин), тыквой (насджин) и другие.

© Анна Кабисова/ТАСС

Ну а самый любимый, конечно, пирог с мясом фыдджин, своеобразный "кавказский десерт". Подают его обязательно горячим, уже ближе к концу застолья. Кстати, традиционный рецепт теста именно для фыдджина максимально приближен к древнему — оно бездрожжевое и готовится на кефире. Для других разновидностей пирога сейчас используют, как правило, дрожжевое тесто на основе молока. Готовят фундаментальное блюдо осетинской кухни издревле только представительницы слабого пола.

— Женщина, приступавшая к замесу теста для пирогов, обязана была выполнить ряд условий, — рассказывает Алан Багаев. — Прежде всего, подойти к этому процессу чистой — и духовно, и физически. Обязательно с покрытой головой. Во время приготовления пирогов ей не разрешалось даже разговаривать, чтобы случайно не осквернить процесс, который приравнивали к священнодействию. Пироги раскатывали только руками, без помощи скалки, эта технология используется и современными хозяйками.



Рецепт осетинских пирогов и пошаговую инструкцию по их приготовлению читайте на портале "Это Кавказ"