Архангельское Поморье — край зеленой тайги и морской романтики

Старинные деревянные избы, церкви, национальная еда, рецепты которой хранят веками, и, конечно, Соловецкий лагерь особого назначения — все эти неповторимые памятники, и природные, и рукотворные, можно увидеть в Архангельске и за его пределами.

Архангельск — ворота в Арктику

Литературный персонаж романа Даниэля Дефо — мореплаватель Робинзон Крузо — добирался в неведомый Архангельск много месяцев. Сегодня в столицу Поморья можно прилететь на самолете доехать на поезде, а летом — прийти на круизном судне.

Среди памятников архитектуры здесь — здания бывшей Немецкой слободы на набережной Северной Двины. Когда-то здесь принимали зарубежных и российских купцов, знатных гостей, и теперь можно увидеть много интересных экспонатов. В окрестностях города — Новодвинская крепость, под стенами которой Россия впервые одержала морскую победу .

Находится в Архангельске и единственный в России музей живописца Александра Борисова, со дня рождения которого в прошлом году исполнилось 150 лет. Он первый открыл миру красоту Арктики. Сегодня желающие могут поехать в тур на ледоколе. "Выйти в устье реки или в море зимой на борту ледокола можно только в Архангельске — у нас замерзающий порт, — рассказывает представитель местной туристической компании Сергей Никулин, — и это не просто туристический рейс. Ледокол при этом ведет караван судов".

Архангельск — также родина Снеговика и расписного пряничного лакомства — козули. Есть программы для туристов и у Центра арктических тайн и чудес, музеев-мастерских, где можно попробовать и самостоятельно приготовить сладкий северный пряник.

Замминистра культуры Архангельской области Светлана Зеновская говорит, что у Архангельска высокая транспортная доступность, поэтому город "является центром притяжение туристов. В городе насчитывается около 50 объектов туристского показа: памятники, музеи, культурно-досуговые центры. Ежегодно мы принимаем около 100 тысяч гостей. К примеру, в рамках международных круизов в этом году Архангельск посетили путешественники из 28 стран мира. Каждый год происходит много интересных туристских событий".

Жемчужина Беломорья — Соловки

На территории Архангельской области в 165 км от Полярного круга в Белом море находится одно из сакральных мест России — Соловецкий архипелаг. Его природный, исторический и культурный комплекс не имеет аналогов в мире, а памятники входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристы и паломники могут побывать на нескольких крупных островах архипелага.

Больше всего достопримечательностей расположено на Большом Соловецком острове: центральный монастырский комплекс, старинные храмы и скиты, мрачные объекты СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения), рукотворная система каналов и озер, ботанический сад, где когда-то выращивали арбузы и экзотические растения.

Благодаря фильму Андрея Кончаловского "Белые ночи почтальона Тряпицына" красоту и гармонию этих мест увидел весь мир. В 2016 году в Кенозерье побывало более 16 тысяч туристов. Одним из популярных направлений являются событийные туры с участием в фестивалях, ярмарках, традиционных праздниках

Светлана Зеновская замминистра культуры Архангельской области

Отсюда можно перейти на остров Муксалму по грандиозной валунной дамбе, построенной монахами. Интересно узнать тайну возникновения скопления каменных лабиринтов (остров Большой Заяцкий), совершить путешествие по морю, в том числе и по замёрзшему, в самый удаленный, будто застывший во времени Голгофо-Распятский скит (остров Анзер). А летом с мыса Белужий можно наблюдать за проплывающими мимо белыми китами — белухами.

"Многообразие возможностей формируют на Соловецких островах одно из самых притягательных и популярных мест для туризма и паломничества на Северо-Западе России. В 2016 году архипелаг посетили около 25 тысяч туристов. Наблюдается рост числа круизных программ, предлагаемых из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. К услугам туристов около 20 обзорных и тематических программ и маршрутов, особенно популярных в летний период. Не многие знают, что на Соловках можно интересно отдохнуть в любое время года. Регулярное авиасообщение круглогодично действует из Архангельска", — отметила Светлана Зеновская.

300 озер

В самом центре Архангельской области среди дремучих лесов и болот сохранилось необычайно красивое место — Кенозерский национальный парк. Здесь есть настоящие деревянные шедевры: избы, старинные церкви, часовенки с расписными потолками — "небесами". Есть тут и "священные рощи", созданные предками-язычниками.

В гостевых домах радушно по-деревенски с песнями да плясками принимают гостей. Туристов щедро угощают рыбниками, калитками, праздничными пирогами с толокном — "свинками" и другими старинными блюдами. А еще здесь есть архитектурный парк под открытым небом "Кенозерские бирюльки", где можно увидеть макеты деревенских домов и других построек. Украшает Кенозерский национальный парк ожерелье из почти 300 озер, два из которых крупные — Кенозера и Лекшмозера.

Из ледниковых форм рельефа — фрагмент водораздела между Атлантическим и Северным Ледовитым океаном, грандиозный каньон на реке Порженка, древнейший разлом земной коры — Кенозерская впадина.

"Благодаря фильму Андрея Кончаловского "Белые ночи почтальона Тряпицына" красоту и гармонию этих мест увидел весь мир. В 2016 году в Кенозерье побывало более 16 тысяч туристов. Одним из популярных направлений являются событийные туры с участием в фестивалях, ярмарках, традиционных праздниках", — дополняет Светлана Зеновская.

Центр лыжного спорта в архангельской глубинке

Найдут чем заняться в Архангельской области и лыжники. В Устьянском районе за несколько лет построили современные горнолыжные и лыжероллерные спуски, трассы для беговых лыж и тюбинга.

С 2004 года район — столица "Северного меда". Каждый год.тут проходит фестиваль "Устьянская ссыпчина", на котором можно пообщаться с жителями местных деревень, узнать секреты традиционной поморской кухни. Есть и другие программы: этнографическая "Северная деревянь", фольклорная "В гостях у "Щуки Большухи", мастер-классы, где научат вышивать или готовить своими руками лодки-долбленки. Самое яркое событие — чемпионат России "Лесоруб XXI века" где свой класс показывают лесозаготовщики.

"Устьянский район позволяет туристам познакомиться с богатым гастрономическим наследием Поморья. Здесь можно узнать настоящие секреты приготовления блюд, а также многих народных ремесел, которыми мастерски владели наши предки. Созданная инфраструктура позволяет активно проводить отдых с семьей или друзьями. Не случайно Устьяны — одна из самых посещаемых туристами территорий в Архангельской области. Ежегодно здесь бывает до 40 тысяч туристов, приезжающих из разных регионов России", — рассказывает Светлана Зеновская.