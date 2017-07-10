В Якутию в 2016 году завезут почти 840 тыс. тонн грузов для нужд "Силы Сибири"

ЯКУТСК, 6 апреля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Почти 840 тыс. тонн грузов для нужд магистрального газопровода "Сила Сибири" завезут на Чаяндинское месторождение (Якутия) в 2016 году, сообщил ТАСС в понедельник зампредседателя госкомобеспечения республики Дмитрий Лепчиков.

"В прошлом году компания "Газпром" планировала завести более 600 тыс. тонн грузов для нужд "Силы Сибири" в Ленский район Якутии, но фактически было завезено более 400 тыс. тонн различных грузов. В 2016 году компания запланировала 839 тыс. тонн грузов", - сказал он.

По словам представителя компании "Газпром", главной причиной невыполнения планов перевозок стало слабое обустройство баз выгрузки. "Мы хотели максимально использовать начальный период навигации-2015 - май-июнь. Но в это время некуда было возить, базы выгрузки были слабо обустроены. Это и стало основной причиной того, что наибольший объем перевозок пришелся на июль, когда уровни воды на реке Лена были низкими", - сообщал ранее замдиректора "Газпром комплектация" Евгений Кытин.

В общей сложности, по данным компании, в прошлом году для нужд газопровода было перевезено 472 тыс. тонн грузов: около 150 тыс. тонн - в зимний период, 322 тыс. тонн - в период летней навигации.

"Для координации действий по перевозкам грузов, необходимых для нужд "Силы Сибири", в период навигации-2016 все заинтересованные стороны проведут совещание в Иркутске в конце апреля", - отметил Лепчиков.

Как ранее сообщал ТАСС, в текущем году "Газпром" планирует строительство 38 эксплуатационных скважин для подачи газа в магистральный газопровод "Сила Сибири". Капитальные затраты на освоение Чаяндинского месторождения будут увеличены до 75 млрд рублей (более 20 млрд рублей в 2015 году).

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение является базовым месторождением для создания Якутского центра газодобычи в рамках Восточной газовой программы. Оно является одним из основных источников газа для магистрального газопровода "Сила Сибири", по которому газ Иркутского и Якутского центров будет транспортироваться на Дальний Восток и в Китай.