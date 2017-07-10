Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Якутию в 2016 году завезут почти 840 тыс. тонн грузов для нужд "Силы Сибири"

Экономика и бизнес Транспорт
10 июля, 10:19 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение является базовым месторождением для создания Якутского центра газодобычи в рамках Восточной газовой программы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 6 апреля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Почти 840 тыс. тонн грузов для нужд магистрального газопровода "Сила Сибири" завезут на Чаяндинское месторождение (Якутия) в 2016 году, сообщил ТАСС в понедельник зампредседателя госкомобеспечения республики Дмитрий Лепчиков.

"В прошлом году компания "Газпром" планировала завести более 600 тыс. тонн грузов для нужд "Силы Сибири" в Ленский район Якутии, но фактически было завезено более 400 тыс. тонн различных грузов. В 2016 году компания запланировала 839 тыс. тонн грузов", - сказал он.

По словам представителя компании "Газпром", главной причиной невыполнения планов перевозок стало слабое обустройство баз выгрузки. "Мы хотели максимально использовать начальный период навигации-2015 - май-июнь. Но в это время некуда было возить, базы выгрузки были слабо обустроены. Это и стало основной причиной того, что наибольший объем перевозок пришелся на июль, когда уровни воды на реке Лена были низкими", - сообщал ранее замдиректора "Газпром комплектация" Евгений Кытин.

В общей сложности, по данным компании, в прошлом году для нужд газопровода было перевезено 472 тыс. тонн грузов: около 150 тыс. тонн - в зимний период, 322 тыс. тонн - в период летней навигации.

"Для координации действий по перевозкам грузов, необходимых для нужд "Силы Сибири", в период навигации-2016 все заинтересованные стороны проведут совещание в Иркутске в конце апреля", - отметил Лепчиков.

Как ранее сообщал ТАСС, в текущем году "Газпром" планирует строительство 38 эксплуатационных скважин для подачи газа в магистральный газопровод "Сила Сибири". Капитальные затраты на освоение Чаяндинского месторождения будут увеличены до 75 млрд рублей (более 20 млрд рублей в 2015 году).

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение является базовым месторождением для создания Якутского центра газодобычи в рамках Восточной газовой программы. Оно является одним из основных источников газа для магистрального газопровода "Сила Сибири", по которому газ Иркутского и Якутского центров будет транспортироваться на Дальний Восток и в Китай.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра"
2
МВД вводит новые правила регистрации транспортных средств
3
На Керченском мосту началась укладка асфальта
4
Куйвашев: руководство завода в Нижнем Тагиле не просило о помощи
5
В результате ДТП под Петербургом погибли пять человек
6
Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане
7
Сергей Чемезов: общее прошлое с президентом Путиным ─ не индульгенция
Темы дня
Реклама