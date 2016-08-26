Ports of Stockholm сообщил о росте грузооборота в январе-июле 2016 года

СТОКГОЛЬМ, 26 августа. /ТАСС/. Ports of Stockholm (портовый оператор, Швеция) сообщил о значительном увеличении трафика ро-ро и контейнерных грузов через порты за первые семь месяцев текущего года.

Грузооборот порта Нинашамн за отчетный период составил 860 тыс. тонн (+20% к прошлогоднему показателю). Перевалка накатных грузов в порту Капельшер за семь месяцев выросла на 6% до 1,16 млн тонн. Контейнерный трафик через порт Фрихамнен составил 32 тыс. тонн (+10%).

Глава маркетингового подразделения компании Хенрик Видершталь, комментируя статистику, отметил, что стратегия Ports of Stockholm предусматривает переориентацию грузопотоков на порты за пределами Стокгольма.

Ports of Stockholm является оператором портов Стокгольм, Капельшер и Нинашамн. В стадии строительства находится порт для перевалки контейнерных и накатных грузов Stockholm Norvik Port.