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Ports of Stockholm сообщил о росте грузооборота в январе-июле 2016 года

Экономика и бизнес Транспорт
26 августа, 14:12 UTC+3
Ports of Stockholm является оператором портов Стокгольм, Капельшер и Нинашамн
Материал из 1 страницы
© EPA/ADRIAN BRADSHAW

СТОКГОЛЬМ, 26 августа. /ТАСС/. Ports of Stockholm (портовый оператор, Швеция) сообщил о значительном увеличении трафика ро-ро и контейнерных грузов через порты за первые семь месяцев текущего года.

Грузооборот порта Нинашамн за отчетный период составил 860 тыс. тонн (+20% к прошлогоднему показателю). Перевалка накатных грузов в порту Капельшер за семь месяцев выросла на 6% до 1,16 млн тонн. Контейнерный трафик через порт Фрихамнен составил 32 тыс. тонн (+10%).

Глава маркетингового подразделения компании Хенрик Видершталь, комментируя статистику, отметил, что стратегия Ports of Stockholm предусматривает переориентацию грузопотоков на порты за пределами Стокгольма.

Ports of Stockholm является оператором портов Стокгольм, Капельшер и Нинашамн. В стадии строительства находится порт для перевалки контейнерных и накатных грузов Stockholm Norvik Port.

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