Регулярное авиасообщение возобновилось между Баку и Нижним Новгородом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Полеты из Нижнего Новгорода в Баку возобновлены впервые в текущем году после нескольких месяцев перерыва, сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта Стригино в пятницу.

"С 26 августа возобновляется прямое воздушное сообщение по маршруту Нижний Новгород - Баку. Полеты будет выполнять авиакомпания "Комиавиатранс" на комфортабельных воздушных судах Embraer-145 вместимостью 50 пассажиров", - сказали в пресс-службе, уточнив, что полеты будут осуществляться раз в неделю.

Как отметили в пресс-службе, это направление пользуется популярностью как среди жителей Нижнего Новгорода, так и среди жителей Баку, особенно осенью, когда на курортах Азербайджана начинается бархатный сезон.

Ранее авиакомпания "Комиавиатранс" выполняла полеты из аэропорта Стригино в Москву и Сыктывкар. На маршруте Нижний Новгород - Баку в прошлом году работали другие перевозчики, в том числе, UTair и "Азербайджанские авиалинии".

Международный аэропорт Стригино (входит в холдинг "Аэропорты регионов") обслуживает международные и внутренние авиарейсы и является основным запасным аэродромом аэропортов московского авиаузла. В первом полугодии пассажиропоток нижегородского аэропорта сократился на 20% и составил 334 тыс. человек. Наиболее востребованными являются московское направление, Санкт- Петербург, Самара, Казань и города юга России.