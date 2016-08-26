Регулярное авиасообщение возобновилось между Баку и Нижним Новгородом

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Полеты из Нижнего Новгорода в Баку возобновлены впервые в текущем году после нескольких месяцев перерыва, сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта Стригино в пятницу.
"С 26 августа возобновляется прямое воздушное сообщение по маршруту Нижний Новгород - Баку. Полеты будет выполнять авиакомпания "Комиавиатранс" на комфортабельных воздушных судах Embraer-145 вместимостью 50 пассажиров", - сказали в пресс-службе, уточнив, что полеты будут осуществляться раз в неделю.
Как отметили в пресс-службе, это направление пользуется популярностью как среди жителей Нижнего Новгорода, так и среди жителей Баку, особенно осенью, когда на курортах Азербайджана начинается бархатный сезон.
Ранее авиакомпания "Комиавиатранс" выполняла полеты из аэропорта Стригино в Москву и Сыктывкар. На маршруте Нижний Новгород - Баку в прошлом году работали другие перевозчики, в том числе, UTair и "Азербайджанские авиалинии".
Международный аэропорт Стригино (входит в холдинг "Аэропорты регионов") обслуживает международные и внутренние авиарейсы и является основным запасным аэродромом аэропортов московского авиаузла. В первом полугодии пассажиропоток нижегородского аэропорта сократился на 20% и составил 334 тыс. человек. Наиболее востребованными являются московское направление, Санкт- Петербург, Самара, Казань и города юга России.