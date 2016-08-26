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РЖД обнулили экспортную надбавку на перевозку зерна на расстояние до 600 км

Экономика и бизнес Транспорт
26 августа, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Понижающий коэффициент будет действовать до конца 2016 года
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) обнулило экспортную надбавку на перевозку зерна на расстояние до 600 км, следует из протокола заседания правления РЖД.

Максимальную надбавку к тарифу на экспортные перевозки зерна в размере 13,4% РЖД ввели в конце 2014 года. В соответствии с решением правления от 26 августа, на экспортные перевозки зерновых грузов при расстоянии перевозки до 600 км включительно будет действовать понижающий коэффициент, с учетом которого ранее действующая надбавка будет практически обнулена. Понижающий коэффициент будет действовать до конца 2016 года.

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) с начала 2013 года своим приказом разрешила РЖД самостоятельно применять повышающие и понижающие коэффициенты к базовым тарифам на перевозку отдельных видов грузов по некоторым направлениям в установленных ФСТ пределах. Так, монополия может оперативно вводить надбавку или предоставлять скидку к базовым тарифам, если в результате этих действий экономический эффект для перевозчика будет увеличиваться. В 2016 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России понизила нижнюю границу тарифного коридора до минус 25%. До этого максимальный размер скидки к тарифу составлял 12,8%. Уровень максимальной надбавки остался на прежнем уровне - 13,4%.

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