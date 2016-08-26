РЖД обнулили экспортную надбавку на перевозку зерна на расстояние до 600 км

Эксперты: богомолы в Москву попали из Подмосковья, они не опасныОбщество 26 августа, 17:00
Боеприпасы будут поступать в ВС РФ в новой огнестойкой таре с 2017 годаАрмия и ОПК 26 августа, 16:57
Истребители переброшены в Крым, под Ростов и в Краснодарский крайАрмия и ОПК 26 августа, 16:57
Минобороны РФ до 2017 года получит новые пожарные машины для арсеналовАрмия и ОПК 26 августа, 16:52
Военные показали, как разворачивают подвижные комплексы связиАрмия и ОПК 26 августа, 16:43
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в СирииПолитика 26 августа, 16:42
Киев заявил о готовности провести обмен пленными по формуле "всех на всех"Международная панорама 26 августа, 16:37
Путин присвоил первому загмлавы Росгвардии Меликову звание генерал-полковникаАрмия и ОПК 26 августа, 16:22
Юрий Куклачев планирует создать Дворец кошки в АшкелонеОбщество 26 августа, 16:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) обнулило экспортную надбавку на перевозку зерна на расстояние до 600 км, следует из протокола заседания правления РЖД.
Максимальную надбавку к тарифу на экспортные перевозки зерна в размере 13,4% РЖД ввели в конце 2014 года. В соответствии с решением правления от 26 августа, на экспортные перевозки зерновых грузов при расстоянии перевозки до 600 км включительно будет действовать понижающий коэффициент, с учетом которого ранее действующая надбавка будет практически обнулена. Понижающий коэффициент будет действовать до конца 2016 года.
Федеральная служба по тарифам (ФСТ) с начала 2013 года своим приказом разрешила РЖД самостоятельно применять повышающие и понижающие коэффициенты к базовым тарифам на перевозку отдельных видов грузов по некоторым направлениям в установленных ФСТ пределах. Так, монополия может оперативно вводить надбавку или предоставлять скидку к базовым тарифам, если в результате этих действий экономический эффект для перевозчика будет увеличиваться. В 2016 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России понизила нижнюю границу тарифного коридора до минус 25%. До этого максимальный размер скидки к тарифу составлял 12,8%. Уровень максимальной надбавки остался на прежнем уровне - 13,4%.