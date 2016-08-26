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РЖД ввели 15-процентную скидку на перевозки алюминия внутри РФ и на экспорт в Белоруссию

Экономика и бизнес Транспорт
26 августа, 17:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Понижающий коэффициент в размере 0,75 к действующим тарифам действует до конца 2016 года
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) ввело 15-процентную скидку к тарифу на перевозки алюминия и алюминиевой катанки между рядом станций РФ, а также на экспорт в Республику Беларусь, следует из протокола заседания правления РЖД.

Понижающий коэффициент в размере 0,75 к действующим тарифам действует до конца 2016 года. Учитывая введенную в конце 2014 года надбавку на экспорт алюминия, скидка по отношению к действующему тарифу составляет 25%, к базовому уровню - 15%.

Скидка применяется при перевозке алюминия и алюминиевой катанки во внутригосударственном сообщении со станции Багульная в адрес станций Круглое поле и Саранск, со станции Братск в адрес станций Круглое поле и Саранск, со станции Гончарово в адрес станций Пермь - 2 и Саранск, со станции Красноярск в адрес станции Круглое поле, со станции Обнорская в адрес станций Круглое поле, Ульяновск - 1, Ульяновск - 3, со станции Камышта в адрес станции Круглое поле, со станции Орловка в адрес станции Круглое поле и в направлении пограничного перехода Красное-эксп. Московской железной дороги на экспорт назначением в Республику Беларусь.

Понижающий коэффициент будет действовать при перевозке по этим маршрутам в суммарном объеме не менее 20 тыс. тонн в 2016 году. Кроме того, условием для получения скидки является выполнение импортных перевозок сырья для нужд алюминиевой промышленности суммарно в размере не менее 3,38 млн тонн.

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) с начала 2013 года своим приказом разрешила РЖД самостоятельно применять повышающие и понижающие коэффициенты к базовым тарифам на перевозку отдельных видов грузов по некоторым направлениям в установленных ФСТ пределах. Так, монополия может оперативно вводить надбавку или предоставлять скидку к базовым тарифам, если в результате этих действий экономический эффект для перевозчика будет увеличиваться. В 2016 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России понизила нижнюю границу тарифного коридора до минус 25%. До этого максимальный размер скидки к тарифу составлял 12,8%. Уровень максимальной надбавки остался на прежнем уровне - 13,4%.

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