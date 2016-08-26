Авиаперевозки грузов в январе-июле 2016 года сократились на 12,9%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Перевозка грузов и почты гражданской авиацией РФ по итогам января-июля 2016 года сократилась на 12,9% до 517,9 тыс. тонн. Грузооборот составил 3,53 млрд тонно-км (+14,1%). Перевозка пассажиров за отчетный период сократилась на 8,2%, до 48,17 млн человек. Пассажирооборот составил 116,24 млрд пасс-км (-10,9%), сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация).

Пассажиропоток в международном сообщении сократился на 26,7%, до 17,04 млн человек, пассажирооборот - на 21,4%, до 59,2 млрд пасс-км. Перевозка пассажиров между Россией и странами СНГ сократилась на 20,3%, между Россией и прочими зарубежными странами - на 28,2%. Грузов и почты в международном сообщении перевезено 376,11 тыс. тонн, что на 17,6% ниже показателя января-июля 2015 года.

Во внутреннем сообщении отмечен рост перевозки пассажиров на 6,6% - до 31,14 млн человек, грузов и почты - на 2,7% - до 141,79 тыс. тонн. Пассажирооборот увеличился на 3,4%, до 57,03 млрд пасс-км, грузооборот - на 2,3%, до 448,99 млн тонно-км.

Процент занятости пассажирских кресел за отчетный период увеличился на 0,9 пр.п. - до 80,1%, процент коммерческой загрузки - на 0,5 пр.п. - до 66,6%.

По итогам 2015 года грузооборот гражданской авиации России составил 5,45 млрд тонно-км, перевозка грузов и почты - 1,06 млн тонн, пассажирооборот - до 226,84 млрд пасс-км, перевозка пассажиров - 92,07 млн чел.