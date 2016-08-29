"Аэрофлот" намерен снизить в 2016 г. издержки минимум на 10%

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Совет директоров группы "Аэрофлот" поручил правлению компании актуализировать перечень мер, которые позволят снизить в 2016 году издержки как минимум на 10%, следует из сообщении компании по результатам внеочередного заседания совета директоров.
"Правлению поручено актуализировать перечень мероприятий в рамках долгосрочной программы развития, которые позволили бы снизить в 2016 году операционные расходы (затраты) не менее чем на 10%, в том числе в дочерних компаниях", - отмечается в пресс-релизе.
Ранее Росимущество, как сообщала газета "Ведомости", разослало в госкомпании директиву снизить на 10% операционные издержки и представить в правительство план реализации этой меры.
Согласно директиве, в течение августа госпредставители в советах директоров госкомпаний должны инициировать заседания советов, которые поручат менеджменту разработать или обновить планы сокращения операционных издержек на 10%. После этого компании будут обязаны раз в месяц отчитываться о проделанной работе перед советом директоров и профильным ведомством. Такая мера нужна, чтобы повысить эффективность госкомпаний.
Как ранее сообщал ТАСС, "Аэрофлот" объявил конкурс на оказание консалтинговых услуг по актуализации программы сокращения операционных издержек компании на 10%. В итоге от консультанта авиакомпания планирует получить перечень инициатив по сокращению операционных издержек, карту имиджевых рисков, план мероприятий на 2016-2017 годы и отчет по результатам проведенной работы с рекомендациями.