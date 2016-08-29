Двухэтажные вагоны временно отзывают с маршрутов Петербург-Адлер и Москва-Самара

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Вагоны двухэтажных поездов N49/50 Москва - Самара и N35 Санкт-Петербург - Адлер ("Северная Пальмира") временно отзываются из эксплуатации для замены автосцепок в соответствии с предписанием Ространснадозра, говорится в сообщении ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).
В связи с временным отзывом двухэтажных вагонов холдинг РЖД вынужден изменить схемы составов ряда поездов. Пассажирские вагоны, оборудованные сцепными устройствами типа БСУ-3, будут временно заменены одноэтажными вагонами аналогичного класса. В РЖД подчеркивают, что все пассажиры, купившие билеты, будут обеспечены посадочными местами.
Номера мест и номера вагонов, указанные в уже приобретенных билетах, могут быть изменены на аналогичные по классу обслуживания. Информацию об изменениях мест и вагонов в составе будут сообщать работники поездных бригад при посадке на поезд.
В случае отказа от поездки замененным составом, пассажир может оформить возврат билетов в кассах Федеральной пассажирской компании (ФПК). Денежные средства за неиспользованные билеты будут выплачены полностью, без удержаний.
В начале августа Ространснадзор предписал РЖД допускать на сеть только вагоны с исправными автосцепками. Согласно материалам Ространснадзора, неисправность автосцепок БСУ-3 привела к соморасцепам вагонов в пассажирских поездах N716 сообщением Белгород - Москва 27 июня, N9 сообщением Самара - Москва 19 июля и N35 сообщением Адлер - Санкт-Петербург 7 августа 2016 года.