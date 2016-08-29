Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Двухэтажные вагоны временно отзывают с маршрутов Петербург-Адлер и Москва-Самара

Экономика и бизнес Транспорт
29 августа, 10:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
В соответствии с предписанием Ространснадозра в поездах поменяют автосцепки
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Вагоны двухэтажных поездов N49/50 Москва - Самара и N35 Санкт-Петербург - Адлер ("Северная Пальмира") временно отзываются из эксплуатации для замены автосцепок в соответствии с предписанием Ространснадозра, говорится в сообщении ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

В связи с временным отзывом двухэтажных вагонов холдинг РЖД вынужден изменить схемы составов ряда поездов. Пассажирские вагоны, оборудованные сцепными устройствами типа БСУ-3, будут временно заменены одноэтажными вагонами аналогичного класса. В РЖД подчеркивают, что все пассажиры, купившие билеты, будут обеспечены посадочными местами.

Номера мест и номера вагонов, указанные в уже приобретенных билетах, могут быть изменены на аналогичные по классу обслуживания. Информацию об изменениях мест и вагонов в составе будут сообщать работники поездных бригад при посадке на поезд.

В случае отказа от поездки замененным составом, пассажир может оформить возврат билетов в кассах Федеральной пассажирской компании (ФПК). Денежные средства за неиспользованные билеты будут выплачены полностью, без удержаний.

В начале августа Ространснадзор предписал РЖД допускать на сеть только вагоны с исправными автосцепками. Согласно материалам Ространснадзора, неисправность автосцепок БСУ-3 привела к соморасцепам вагонов в пассажирских поездах N716 сообщением Белгород - Москва 27 июня, N9 сообщением Самара - Москва 19 июля и N35 сообщением Адлер - Санкт-Петербург 7 августа 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
15
Лайнер будущего: в Иркутске представлен новый российский самолет МС-21
3
Лоукостер "Победа" начал продавать рекламу российских компаний на фюзеляже своих самолетов
Инфографика
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Новая авиакомпания «Победа»
Выборы-2016
Как стать депутатом. Пошаговая инструкция
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Городские власти и полицейские проверяют павильоны возле метро "Электрозаводская"
2
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
3
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
4
На юго-западе Москвы неизвестные избили и ограбили дипломата из Конго
5
На юго-западе Москвы неизвестный из травматики ранил в голову молодого человека
6
В аэропорту Лос-Анджелеса задержали человека в костюме Зорро
7
Российские министерства и ЦБ проверят на готовность к работе в условиях военного времени
Темы дня
Реклама