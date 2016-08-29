Четыре инвестора претендуют на строительство главного аэровокзала Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Четыре инвестора претендуют на строительство аэровокзала аэропорта Петропавловск-Камчатский на Камчатке. При этом они предлагают удешевить проект за счет строительства типовых комплексов, а также сократить время реализации проекта с 4 до 2 лет, сообщил в понедельник журналистам губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Проект аэровокзала станет одним из четырех проектов, которые будут представлены на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

"Проект аэровокзала был выполнен в Красноярске. Архитекторы учли все особенности Камчатки и привнесли в него изюминку (архитектурные решения предполагают строительство здания, похожего на вулкан и лосось). Однако инвесторы, с которыми мы вели диалог, предлагают удешевить проект, построив здание типовым. Но мы будем настаивать на сохранении облика", - сказал Илюхин.

Он напомнил, что предварительно просчитанный срок реализации - 4 года, стоимость - 3,1 млрд рублей. Сейчас правительство Камчатского края ведет активную подготовку проекта и необходимой документации, чтобы начать его реализацию в 2016 году. Аэровокзал займет площадь в 22 тыс. кв м.

"Сегодня пассажиропоток, который проходит через аэропорт, составляет до 500 тыс. человек в год. После завершения строительства аэровокзала эта цифра увеличится до 1 млн человек в год", - сказал губернатор.

Кроме аэровокзала, делегация Камчатского края представит на ВЭФ-2016 проекты по строительству ГОК на Озерновском месторождении золота, фабрику "Камчатский бройлер", тепличный комплекс "Зеленая ферма".

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

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