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Камчатка готовит соглашения с потенциальными резидентами Свободного порта на 2,1 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
29 августа, 12:09 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака
Правительство края и Корпорация развития Дальнего Востока ведут переговоры еще с девятью потенциальными резидентами Свободного порта
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© Александр Петров/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Три первых резидента Свободного порта определены на Камчатке, правительство Камчатского края и Корпорация развития Дальнего Востока готовят к подписанию с ними соответствующие соглашения, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин на брифинге в понедельник.

"Это проект по строительству гостиницы на улице Ленинградская в Петропавловске-Камчатском. Инвестор - компания "Витязь-Аэро". Заявленный объем инвестиций - 650-700 млн рублей. Речь идет о строительстве современного девятиэтажного здания гостиничного комплекса на 140 номеров", - сказал Илюхин.

Рядом с гостиницей будет построена вертолетная площадка и визит-центр на берегу Култучного озера. Второй потенциальный резидент Свободного порта - компания "Ямсы" - инициирует строительство в Петропавловске-Камчатском, на базе рыболовецкого предприятия "Акрос", терминала по приему и отправке контейнерных грузов. Объем инвестиций - около 500 млн рублей. Сейчас такую услугу в краевом центре оказывает только Петропавловск-Камчатский морской торговый порт, с введением нового терминала в действие ожидается уменьшение стоимости услуг по отправке грузов не менее чем на 15%.

"Третий проект предполагает строительство рыбоперерабатывающего завода в районе бухты Чавычная в краевой столице. Инициатор - компания "Камчаттралфлот" - планирует построить высокотехнологичный цех с производственной консервной линией мощностью до 100 тыс. банок в сутки и 150 тыс. тонн готовой продукции в сутки. Стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей", - уточнил Илюхин.

Таким образом, сумма инвестиций первых трех резидентов составит 2,1 млрд рублей. Губернатор уточнил, что правительство края и Корпорация развития Дальнего Востока ведут переговоры еще с девятью потенциальными резидентами Свободного порта. Они готовы инвестировать более 6,7 млрд рублей.

Решается вопрос о расширении зоны Свободного порта на Елизовский район Камчатки, где заинтересованность в реализации проектов в рамках инвестзоны высказали еще пять инвесторов. Они намерены реализовать проекты в промышленно- производственной и туристической сферах с объемом заявленных инвестиций 4,2 млрд рублей.

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