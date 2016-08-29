Акционеры Hapag-Lloyd одобрили слияние с UASC

ГАМБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Собрание акционеров Hapag-Lloyd в пятницу одобрило новую структуру уставного капитала в связи с предполагаемым слиянием с арабским перевозчиком United Arab Shipping Company, сообщает пресс-служба немецкого оператора.

Кроме того, акционеры одобрили расширение набсовета компании с 12 членов до 16, с тем чтобы мажоритарные акционеры UASC Qatar Holding LLC (QH) и Public Investment Fund (PIF, Саудовская Аравия) получили по одному месту в совете объединенного перевозчика.

Слияние еще подлежит согласованию с антимонопольными ведомствами.

Выступая перед акционерами, глава Hapag Lloyd Рольф Хаббен Янсен отметил, что слияние обеспечит перевозчику "более сильную конкурентную позицию перед лицом текущих и будущих проблем отрасли".

"Объединение дает нам большие суда, что позволит сократить себестоимость перевозки в расчете на контейнер. Благодаря инвестициям, уже сделанным UASC в суда этого класса, Hapag-Lloyd не потребуется никаких дополнительных инвестиции в большие суда в ближайшие несколько лет," - заявил Янсен.

В преддверии собрания акционеров Hapag-Lloyd опубликовал финансовую отчетность UASC, согласно которой чистый убыток арабского оператора по итогам 2015 года составил $384,3 млн при выручке $3,32 млрд. В первом полугодии текущего года операционный убыток составил $132,2 млн, чистый убыток - $201,1 млн при выручке $1,5 млрд.

Операционная маржа UASC на уровне минус 9% является худшим показателем среди всех основных перевозчиков, которые опубликовали финансовые показатели за 2015 год, по данным отраслевого аналитика Alphaliner.

Задолженность UASC по состоянию на конец полугодия составляла $4,1 млрд при капитале только $1,9 млрд.

Учитывая расходы на обслуживание долга UASC и неблагоприятную рыночную конъюнктуры, арабская компания останется убыточной в предстоящие годы. В этой связи акционеры компании были вынуждены согласиться с относительно низкой оценкой стоимости компании в предполагаемом слиянии с Hapag-Lloyd, отмечает Alphaliner.

Hapag-Lloyd получит 72% акций объединенного перевозчика, UASC - остальные 28% на основании оценки стоимости Hapag-Lloyd в 1,9 млрд евро, а UASC - всего в 745 млн евро, на 55% меньше текущей балансовой стоимости.

Совокупный флот под контролем объединенного перевозчика составит около 1,6 млн TEU, что обеспечит компании рост доли на рынке до 7% и пятое место в глобальном рейтинге контейнерных линий с минимальным отрывом от China Cosco Shipping, образованной в прошлом году в результате слияния китайских корпораций Cosco и China Shipping.