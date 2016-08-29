Росавтодор в 2016 году выделит около 7 млрд руб. на федеральные дороги в Иркутской области

ИРКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. В текущем сезоне на федеральные дороги Иркутской области из госбюджета выделено почти 7 млрд руб., сообщает пресс-служба Федерального дорожного агентства (Росавтодор). Большая часть средств будет направлена на приведение действующих трасс в нормативное состояние.

В сообщении говорится, что в настоящее время Росавтодором подготовлены предложения по включению мероприятий по развитию дорожной инфраструктуры Дальнего Востока и Байкальского региона в подпрограмму "Автомобильные дороги" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)". За три года на эти цели предполагается выделить почти 19,3 млрд руб. В рамках проекта федерального бюджета на 2017 год предусмотрено 9,7 млрд руб., на 2018 - 4,9 млрд руб. и на 2019 - 4,7 млрд руб.

К концу текущего года будет отремонтировано более 260 км подведомственных трасс.

"За последние два года в Иркутской области благодаря ремонтным работам и ликвидации гравийных разрывов доля федеральных дорог в нормативном состоянии увеличилась на 18,5%. Постепенно этот показатель стремится к среднему уровню по стране. Уже к концу 2018 года все федеральные дороги в регионе будут приведены в нормативное состояние", - отметил глава ведомства Роман Старовойт.