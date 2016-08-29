Alstom поставит 28 высокоскоростных поездов для Amtrak за $2 млрд

СЕНТ-УЭН, 29 августа. /ТАСС/. Французский производитель железнодорожного подвижного состава Alstom выиграл контракт стоимостью 1,8 млрд евро ($2 млрд) на поставку 28 высокоскоростных поездов Avelia Liberty для американской железнодорожной компании Amtrak, сообщает пресс-служба производителя.

Подвижной состав предназначен для работы на пассажирском сервисе Northeast Corridor (NEC), который связывает Бостон и Вашингтон. Пассажиропоток на линии NEC протяженностью 730 км в 2014 финансовом году составил 3,5 млн человек, по сравнению с 2,4 млн пассажиров в 2002 финансовом году. Как отмечают в Alstom, новые поезда позволят увеличить емкость и частоту сервиса на линии, сократить время в пути.

Контракт также включает в себя техническую поддержку и обслуживание новых поездов на протяжении, как минимум, 15 лет.

Большая часть поездов в рамках контракта будет произведена в США. Поставки должны начаться в 2021 году.