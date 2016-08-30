Группа Fesco в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО более чем в 7 раз, до $58 млн

Минобороны опубликовало видео боевых стрельб фрегата "Адмирал Григорович"Армия и ОПК 30 августа, 11:44
Геослужба РАН зафиксировала подземный толчок магнитудой 3,2 в акватории БайкалаСибирь 30 августа, 11:41
Могерини не будет участвовать во встрече глав МИД на саммите G20Международная панорама 30 августа, 11:34
Более 100 нарушений зафиксировано в ходе предвыборной кампании на УралеПолитика 30 августа, 11:20
Участники ВЭФ познакомятся с работой экологов по сохранению амурских тигровОбщество 30 августа, 11:20
Сирень и жасмин вновь зацвели в ПодмосковьеМосква 30 августа, 11:20
Теракт в Бишкеке: что известно на данный моментМеждународная панорама 30 августа, 11:14
Globaltrans в I полугодии сократил чистую прибыль по МСФО на 13% - до 2,3 млрд рублейТранспорт 30 августа, 11:11
КНР шокирована взрывом у своего посольства в БишкекеМеждународная панорама 30 августа, 10:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль транспортной группы Fesco по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2016 г. выросла более чем в 7 раз по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до $58 млн, говорится в отчете компании.
Выручка в отчетном периоде снизилась на 33% - до $257,9 млн, показатель EBITDA упал на 37% - до $39,4 млн.
"Снижение финансовых показателей в основном связано с падением объемов перевалки контейнеров и средних фрахтовых ставок, а также с существенным снижением финансового результата бункеровочного бизнеса", - отметили в компании.
Объем капитальных затрат Fesco в первом полугодии 2016 г. составил $7,4 млн, что на 19% ниже показателя годом ранее.
Выручка портового дивизиона группы сократилась на 11,9% - до $52 млн вследствие снижения объемов перевалки контейнеров, выручка железнодорожного дивизиона упала на 25,9% - до $43 млн, линейно-логистического - на 18,7% - до $161 млн, морского - на 31,3% - до $33 млн.
Чистый долг группы на конец отчетного периода составил $821 млн.
"В рамках реализации стратегии расширения географии присутствия Fesco запустила несколько новых маршрутов, включая дополнительный сервис из Владивостока в Среднюю Азию, транзитный сервис по доставке грузов из Китая через Дальний Восток РФ по коридору "Приморье-1", регулярный поезд из Китая в Россию, а также развитие экспортных отправок по коридору "Север-Юг", - указали в компании.
Также Fesco оптимизировала сеть морских линий за счет привлечения дополнительных партнеров. "Группа передала в долгосрочную аренду парк полувагонов, которые были классифицированы как непрофильный актив, и сфокусировалась на развитии парка фитинговых платформ и крытых вагонов", - добавляет компания. Все эти меры были вызваны кризисом на рынке и сложной финансовой ситуацией группы.
Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. В ее состав входят 26 судов, Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) и терминал "Дальрефтранс", железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Русская тройка", также в управлении группы находятся около 36 тысяч контейнеров.
Головной компанией группы является ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП). Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" братьев Магомедовых (32,5% акций), GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций.
В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.