Группа Fesco в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО более чем в 7 раз, до $58 млн

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль транспортной группы Fesco по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I полугодии 2016 г. выросла более чем в 7 раз по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до $58 млн, говорится в отчете компании.

Выручка в отчетном периоде снизилась на 33% - до $257,9 млн, показатель EBITDA упал на 37% - до $39,4 млн.

"Снижение финансовых показателей в основном связано с падением объемов перевалки контейнеров и средних фрахтовых ставок, а также с существенным снижением финансового результата бункеровочного бизнеса", - отметили в компании.

Объем капитальных затрат Fesco в первом полугодии 2016 г. составил $7,4 млн, что на 19% ниже показателя годом ранее.

Выручка портового дивизиона группы сократилась на 11,9% - до $52 млн вследствие снижения объемов перевалки контейнеров, выручка железнодорожного дивизиона упала на 25,9% - до $43 млн, линейно-логистического - на 18,7% - до $161 млн, морского - на 31,3% - до $33 млн.

Чистый долг группы на конец отчетного периода составил $821 млн.

"В рамках реализации стратегии расширения географии присутствия Fesco запустила несколько новых маршрутов, включая дополнительный сервис из Владивостока в Среднюю Азию, транзитный сервис по доставке грузов из Китая через Дальний Восток РФ по коридору "Приморье-1", регулярный поезд из Китая в Россию, а также развитие экспортных отправок по коридору "Север-Юг", - указали в компании.

Также Fesco оптимизировала сеть морских линий за счет привлечения дополнительных партнеров. "Группа передала в долгосрочную аренду парк полувагонов, которые были классифицированы как непрофильный актив, и сфокусировалась на развитии парка фитинговых платформ и крытых вагонов", - добавляет компания. Все эти меры были вызваны кризисом на рынке и сложной финансовой ситуацией группы.

О компании

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. В ее состав входят 26 судов, Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) и терминал "Дальрефтранс", железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Русская тройка", также в управлении группы находятся около 36 тысяч контейнеров.

Головной компанией группы является ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП). Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" братьев Магомедовых (32,5% акций), GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций.

В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.