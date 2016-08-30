Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Группа НМТП в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО на 45,4% - до $364 млн

Экономика и бизнес Транспорт
30 августа, 10:42 UTC+3 МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Показатель EBITDA группы увеличился на 9% - до $357,8 млн
Материал из 1 страницы
© Виктор Лагашев/предоставлено пресс-службой НМПТ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль по МСФО группы "Новороссийский морской торговый порт" в первом полугодии 2016 г. выросла на 45,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до $364 млн, сообщила компания.

Выручка за отчетный период составила $442 млн, незначительно увеличившись по сравнению с I полугодием 2015 г.

Показатель EBITDA группы увеличился на 9% - до $357,8 млн.

Долг группы сократился на 1%. НМТП отмечает, что благодаря привлечению кредита от ВТБ группа реструктуризировала свою задолженность и улучшила условия обслуживания долга. Задолженность перед ВТБ стивидор должен погасить до июня 2023 г. График выплат по кредиту составляет 100 млн долларов ежегодно с выплатами дважды в год. Всего НМПТ привлек у банка $1,5 млрд.

По кредиту Сбербанка компания закрыла все свои обязательства. Прежде НМТП должен был выплатить банку $800 млн единовременно в 2018 г.

Валовая прибыль НМТП за отчетный период составила $340,5 млн.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ПАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", АО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ООО "Новороссийский мазутный терминал".

Акциями НМТП владеют совместное предприятие группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть-Сервис" (10,5%). Остальные акции находятся у миноритариев и в свободном обращении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
15
Лайнер будущего: в Иркутске представлен новый российский самолет МС-21
3
Лоукостер "Победа" начал продавать рекламу российских компаний на фюзеляже своих самолетов
Инфографика
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Новая авиакомпания «Победа»
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
2
Теракт в Бишкеке: что известно на данный момент
3
Источник: начальник МУР Игорь Зиновьев уходит со своего поста
4
Япония будет помогать РФ экономически и без прогресса по территориальному вопросу
5
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
6
На курорте в Доминикане погиб россиянин
7
Правительство вносит в Думу законопроект о садоводстве и дачном хозяйстве
Темы дня
Реклама