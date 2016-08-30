Группа НМТП в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО на 45,4% - до $364 млн

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль по МСФО группы "Новороссийский морской торговый порт" в первом полугодии 2016 г. выросла на 45,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до $364 млн, сообщила компания.
Выручка за отчетный период составила $442 млн, незначительно увеличившись по сравнению с I полугодием 2015 г.
Показатель EBITDA группы увеличился на 9% - до $357,8 млн.
Долг группы сократился на 1%. НМТП отмечает, что благодаря привлечению кредита от ВТБ группа реструктуризировала свою задолженность и улучшила условия обслуживания долга. Задолженность перед ВТБ стивидор должен погасить до июня 2023 г. График выплат по кредиту составляет 100 млн долларов ежегодно с выплатами дважды в год. Всего НМПТ привлек у банка $1,5 млрд.
По кредиту Сбербанка компания закрыла все свои обязательства. Прежде НМТП должен был выплатить банку $800 млн единовременно в 2018 г.
Валовая прибыль НМТП за отчетный период составила $340,5 млн.
Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ПАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", АО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ООО "Новороссийский мазутный терминал".
Акциями НМТП владеют совместное предприятие группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть-Сервис" (10,5%). Остальные акции находятся у миноритариев и в свободном обращении.