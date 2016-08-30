Чистый убыток ОАК по МСФО в I полугодии снизился в 2,2 раза, до 7,7 млрд руб.

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Консолидированный чистый убыток "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2016 г. снизился в 2,2 раза по сравнению с показателем за 2015 г. и составил 7,74 млрд руб. Об этом говорится в отчетности группы ОАК.
Выручка корпорации за отчетный период выросла на 24,3% и достигла 128,6 млрд руб. Валовая прибыль предприятия увеличилась в 2,3 раза и составила 22,7 млрд руб.
Убыток от операционной деятельности ОАК в первом полугодии снизился в 3,5 раза, до 5,9 млрд руб.
ОАК создана в соответствии с указом президента РФ в 2006 году в целях сохранения и развития научно- производственного потенциала авиастроительного комплекса РФ, обеспечения безопасности и обороноспособности государства, концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания авиационной техники. На сегодняшний день ОАК включает в себя около 30 предприятий и является одним из крупнейших игроков на мировом рынке авиастроения.