UTair в I полугодии сократил убыток по МСФО в 2,6 раза, до 684,9 млн руб.

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Чистый убыток авиакомпании UTair по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2016 г. сократился в 2,6 раз и составил 684,9 млн руб., следует из материалов компании.

Выручка авиаперевозчика от пассажирских перевозок и вертолетных работ за отчетный период выросла на 16,5% и составила 33,2 млрд руб. При этом операционная прибыль компании в первом полугодии текущего года снизилась в 1,7 раза - до 1,7 млрд руб.

Авиакомпания UTair выполняет рейсы по 110 направлениям. Парк воздушных судов насчитывает более 60 самолетов. Основным для компании является московский международный аэропорт Внуково, через который ежедневно проходит более 160 рейсов перевозчика. Штаб-квартира расположена в Сургуте. UTair входит в реестр операторов IOSA с 2008 г.

Акционерами компании являются администрация ХМАО (38,8% акций), Тюменская область (8,441% акций), АК "Инвест" ("дочка" основного акционера перевозчика - "Сургутнефтегаз") владеет 62,56% акций компании.