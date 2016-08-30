В сахалинском порту Невельск будут строить морские рыболовецкие суда

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Соглашение о реализации проекта по созданию производства сборных рыболовецких судов в порту города Невельск на юге Сахалина будет подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Предварительная стоимость проекта - 1,87 млрд. рублей, сообщил в интервью ТАСС во вторник генеральный директор АО "Корпорация развития Сахалинской области" Сергей Хоточкин.

"Соглашение мы подпишем с компанией ООО "Невельский судоремонтный завод". Согласно проекту, в порту Невельск будет налажено производство сборки морских судов. Производительность после выхода на проектную мощность (2018 год) составит - среднетоннажных до 12 судов, малотоннажных - до 16 единиц, судоремонт - до 34", - сказал Хоточкин.

Он уточнил, что по сути в Невельске будет организована сборка. "Крупные блоки будущих судов будут собираться на южно-корейских верфях. На Сахалине они будут свариваться, монтироваться, налаживаться, доводиться. На наш взгляд - выход из создавшегося положения. Дефицит таких судов в России колоссальный, а построить верфи на пустом месте нереально", - сказал гендиректор корпорации.

Хоточкин отметил, что проект крайне актуальный, но есть не большая проблема. "Инициаторы его рассчитывали на льготы и преференции, которые дает Свободный порт. К сожалению, в настоящее время данный режим распространяется только на Корсаков, а на Невельск - пока нет. Поэтому окупаемость проекта увеличивается в разы, - пояснил он. - Мы рассчитываем, что площадка ВЭФ будет одним из аргументов, чтобы внести изменения в законодательство о режиме Свободного порта. Сахалинские порты настаивают на преференциях, принятых для портов Дальнего Востока, чтобы и судостроение и судоремонт были возрождены".

АО "Корпорация развития Сахалинской области", созданная в конце 2015 года для активизации инвестиционной деятельности в регионе, на ВЭФ подпишет девять соглашений на общую сумму более чем 26 млрд. рублей. Пять из них - относятся к импортозамещению, четыре - связанные с экспортной составляющей.

Акционерное общество "Корпорация развития Сахалинской области" было создано в конце 2015 года. Все акции принадлежат правительству островного региона. Уставной капитал - 50 миллиардов рублей бюджетных средств Сахалинской области. Корпорация является связующим звеном между властью и бизнесом, осуществляет комплексное сопровождение инвестиционных проектов, взаимодействует с различными финансовыми организациями, федеральными институтами развития и частными инвесторами.