Вторую очередь моста на трассе Европа - Западный Китай открыли в Татарстане

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КАЗАНЬ, 30 августа. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Вторая очередь моста через Каму, который станет одним из ключевых элементов транспортного коридора Европа - Западный Китай, была открыта в Татарстане во вторник.
"В 2002 году заработала первая очередь моста, и вот теперь, почти через 14 лет, мы вводим этот объект в полное развитие", - сказал на церемонии открытия министр транспорта России Максим Соколов. "Это объект федерального значения, он находится в трассе международного коридора Европа - Западный Китай, и очень важно, чтобы этот коридор был современным, таким, как мы его видим - трассой первой категории", - подчеркнул Соколов.
С вводом второй очереди мостовой переход через Каму стал четырехполосным. Участок маршрута Европа - Западный Китай строится на территории Татарстана с 2006 года, его протяженность составляет 297 км, максимально допустимая скорость движения - 150 км/час, расчетная стоимость - 155 млрд рублей.
Международный транспортный маршрут Европа - Западный Китай должен улучшить транспортные связи между Европой и Азией, облегчить импорт товаров из КНР. Международную основу для реализации проекта составляют российско- казахстанский межведомственный меморандум 2008 года и казахстанско-китайский межведомственный меморандум 2009 года. Из более чем 8 тыс. км этого маршрута 2,2 тыс. проходят по территории России, 2,8 тыс. - по территории Казахстана и еще 3,4 тыс. км - по территории Китая. До 2020 года Россия должна построить свою часть маршрута, который пройдет по территории пяти регионов Приволжского федерального округа.