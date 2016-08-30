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"ВТБ Лизинг" передал пятый самолет авиакомпании "Россия"

Экономика и бизнес Транспорт
30 августа, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Самолет прошел полное техническое обслуживание в Китае и был покрашен в цвета авиакомпании "Россия"
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Дочерняя компания ВТБ "ВТБ Лизинг" передала в Ирландии в эксплуатацию авиакомпании "Россия" пятое воздушное судно - Boeing 747-400. Данный самолет прошел полное техническое обслуживание на станции HAECO (Китай) и был покрашен в цвета авиакомпании "Россия".

"На сегодняшний день нашей ирландской дочерней компанией переданы авиакомпании "Россия" пять воздушных судна, которые прошли полную техническую проверку и отвечают всем требованиям авиационной безопасности", - прокомментировал генеральный директор "ВТБ Лизинг" Андрей Коноплев.

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