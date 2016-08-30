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На маршруте ОТЛК запущен еще один сервис по направлению Китай - Европа

Экономика и бизнес Транспорт
30 августа, 16:53 UTC+3
Общее количество сервисов ОТЛК на направлении Китай - Европа - Китай достигло двадцати четырех
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. География сервисов, привлекаемых на базовый маршрут АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (ОТЛК) через станции Достык/Алтынколь - Брест - Достык на направлении Китай - Европа - Китай, продолжает расширяться, сообщает пресс-служба компании.

Так, в августе текущего года в рамках совместного предприятия и партнерства ОАО "Российские железные дороги", АО "НК "Казахстан Темiр Жолы" и ГО "Белорусские железные дороги" запущен сервис по маршруту Сиань - Варшава, Дуйсбург. Таким образом, общее количество сервисов ОТЛК на направлении Китай - Европа - Китай достигло двадцати четырех.

Контейнерный поезд в составе сорока одного 40-футового контейнера, груженного оборудованием, электронной продукцией, стройматериалами и другими товарами, вышел из китайского города Сиань 18 августа.

24 августа поезд был перегружен на станции Достык для последующей отправки по колее 1520. 29 августа, с опережением графика, поезд прибыл на станцию Брест для последующей перегрузки и отправки по маршруту Дуйсбург - Варшава.

Контейнерные поезда ОТЛК, следующие по маршруту Достык/Алтынколь - Брест - Достык, преодолевают расстояние в 5,43 тыс. км за 5,5 суток. Первый контейнерный поезд был отправлен в феврале 2015 года. С момента запуска комплексного сервиса было перевезено более 90 тыс. ДФЭ (эквивалент 20-футового контейнера). Отправка поездов осуществляется в среднем порядка 20 раз в неделю, скорость следования - свыше 1 тыс. км в сутки.

Объем контейнерных перевозок АО "ОТЛК" по маршруту Китай-Европа-Китай в 2015 году (год начала операционной деятельности компании) составил 47,4 тыс. ДФЭ. По итогам семи месяцев 2016 года отправлено свыше 44 тыс. TEU. По итогам 2016 года запланирован объем порядка 90 тыс. ДФЭ - двукратный рост к предыдущему году.

Национальные железнодорожные компании России, Белоруссии и Казахстана зарегистрировали ОТЛК 13 ноября 2014 года. Компания занимается перевозкой контейнерных грузов по территории трех стран, в том числе на транзитных маршрутах между Европой и Азией.

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