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ФГК в январе-августе перевезла 1,2 тыс. вагонов в рамках услуги "ФГК-Экспресс"

Экономика и бизнес Транспорт
30 августа, 17:25 UTC+3
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, 100-процентная дочерняя компания РЖД) с января по август 2016 года перевезло 1,2 тыс. вагонов для предприятий малого и среднего бизнеса в рамках услуги "ФГК-Экспресс" (предоставление вагонов на условиях публичной оферты), сообщили в пресс-службе компании.

По итогам восьми месяцев текущего года наибольший объем погрузки по договорам публичной оферты зафиксирован со станций Свердловской, Куйбышевской и Северной железных дорог. В экспортном направлении заказы осуществлялись преимущественно в адрес Азербайджана, стран Средней Азии, Украины.

За отчетный период в рамках услуги было погружено от общего количества: химикатов и соды - 13,6%, цемента - 11,8%, строительных грузов - 11,5%, зерна - 7,7%.

Вагонный парк ФГК насчитывает 139 тыс. единиц подвижного состава. Объем перевозок в 2015 году вырос на 2,2%, до 165,5 млн тонн.

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