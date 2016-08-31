"Евросиб" в октябре запустит контейнерный поезд из Китая в Москву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. ЗАО "Евросиб СПб - транспортные системы" (частный ж/д оператор, входит в одноименную группу компаний) совместно с ведущим железнодорожным оператором Китая запустит регулярный контейнерный поезд на еженедельной основе в октябре текущего года из китайской провинции Тяньцзинь в Москву через Монголию, сообщает пресс-служба компании. Время в пути составит 10 суток.

Предполагается, что отправка грузов по "среднему коридору" (Китай - Монголия - Россия) уменьшит транзитное время за счет прохождения поезда через менее загруженные погранпереходы Эрлянь (КНР - Монголия) и Наушки (Монголия - РФ).

Проект станет первым мероприятием в рамках реализации "Программы создания экономического коридора Китай - Монголия - Россия", обеспечивающей развитие и расширение трехстороннего сотрудничества между странами.

Группа "Евросиб" предоставляет комплексное транспортно-логистическое обслуживание ключевых отраслей экономики. Компания владеет и управляет диверсифицированным вагонным парком из 13,4 тыс. единиц подвижного состава, шестью локомотивами, оперирует собственным терминально-логистическим центром в Новосибирске.