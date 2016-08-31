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Чистая прибыль "ДелоПортс" по МСФО за 6 месяцев увеличилась на 47%, до 1,9 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
31 августа, 13:41 UTC+3
Консолидированная выручка компании за отчетный период составила 3,69 млрд руб.
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НОВОРОССИЙСК, 31 августа. /ТАСС/. Стивидорный холдинг "ДелоПортс" в I полугодии 2016 года увеличил скорректированную чистую прибыль на 47% относительно аналогичного периода прошлого года - до 1,89 млрд руб., следует из отчетности компании.

Консолидированная выручка компании за отчетный период составила 3,69 млрд руб. (+9%), консолидированная EBITDA - 2,77 млрд. руб. (+40%).

Чистый долг не изменился и составил 4,67 млрд руб.

Грузооборот в первом полугодии 2016 года составил 2,7 млн тонн (+10% к 2015 году), контейнерооборот - 129 тыс. TEU (+8%).

ООО "ДелоПортс" - крупный стивидорный холдинг России, объединяющий активы группы компаний "Дело" в зерновом и контейнерном сегментах. Терминалы холдинга обработали 5,5 млн тонн грузов по результатам прошлого года (-15% к 2014 году).

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