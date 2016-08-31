Объем ж/д грузоперевозок по маршруту Китай - Казахстан - Европа в 2016 г. вырастет на 23%

АСТАНА, 31 августа. /ТАСС/. Объем грузоперевозок по железнодорожному коридору Китай - Казахстан - Европа в январе-июле 2016 года достиг 4,5 млн тонн, что на 3% выше аналогичного показателя 2015 года, говорится в сообщении АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ) по итогам совещания смешанных комиссий пограничных железных дорог Казахстана и Китая.

Ожидается, что до конца 2016 года через железнодорожные пограничные переходы Достык - Алашанькоу и Алтынколь - Хоргос перевезут 9 млн тонн, что на 23% больше, чем в 2015 году.

Отмечена положительная динамика роста контейнерных перевозок. За семь месяцев текущего года в сообщении Китай - Европа - Китай транзитом через территорию Казахстана проследовало 554 контейнерных поезда, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

На совещании был также предварительно согласован объем перевозок грузов через железнодорожные пограничные переходы на 2017 год на уровне 11,5 млн тонн.