"Газпромнефть-Аэро" начала заправку рейсов Aircompany Armenia во Внуково

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Компания "Газпромнефть-Аэро" (оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти") приступила к заправкам регулярных рейсов Aircompany Armenia в московском аэропорту Внуково, сообщает пресс-служба оператора.

Общий объем поставок авиатоплива в рамках годового контракта компаний составит более 3,5 тыс. тонн.

В августе 2016 года Aircompany Armenia начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Ереван - Москва - Ереван.