"Комиавиатранс" будет выполнять регулярные рейсы Санкт-Петербург - Пермь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Комиавиатранс" с 12 сентября начнет выполнять регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Пермь, сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

Полеты будут выполняться трижды в неделю.

Помимо "Комиавиатранса", перелеты из Пулково в Пермь ежедневно выполняет авиакомпания "Россия".

"Комиавиатранс" осуществляет пассажирские авиаперевозки из аэропорта Санкт-Петербурга с февраля 2015 года. За семь месяцев текущего года авиакомпания обслужила в Пулково 25,4 тыс. пассажиров.