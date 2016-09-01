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"Совкомфлот" может заказать у ДЦСС суда для постройки на верфи "Звезда"

Экономика и бизнес Транспорт
1 сентября, 11:18 UTC+3 БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ край/ 1, сентября. /ТАСС
Ведутся переговоры о строительстве танкеров класса Aframax для проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", а также танкеров на газомоторном топливе, которые будут использоваться в балтийском регионе
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© ПАО "Совкомфлот"

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 1 сентября. /ТАСС/. Судоходная компания "Совкомфлот" может разместить заказ на строительство двух судов на строящейся дальневосточной верфи "Звезда". Соответствующие переговоры компания проводит с оператором верфи - Дальневосточным центром судостроения и судоремонта (ДЦСС), сообщил в интервью ТАСС директор департамента локализации техники и технологий в ранге вице-президента "Роснефти" Константин Лаптев.

Судостроительный завод "Звезда" строится в городе Большой Камень Приморского края с 2009 года. Первоначально проект создавали и начали реализовывать Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и южнокорейская кораблестроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME, подразделение концерна Daewoo).

В 2012 году DSME вышла из проекта, а ОСК уступила пакет из 75% минус две акции Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС, включающий верфь "Звезда" и ряд других судостроительных площадок) консорциуму "Современные технологии судостроения", созданному "Газпромбанком" и "Роснефтью".

"Ведутся переговоры с компанией "Совкомфлот" о строительстве танкеров класса Aframax для проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", а также танкеров на газомоторном топливе, которые будут использоваться в балтийском регионе", - сказал Лаптев.

По его словам, в начале этого года российские компании объявили о своей потребности в судах и морской технике, которые могут быть построены на СК "Звезда". Правительство РФ утвердило перспективный план загрузки предприятия, в который вошли заказы от "Роснефти", "Совкомфлота" и других компаний и ведомств.

"В сентябре 2015 года подписаны контракты на строительство двух многофункциональных судов снабжения ледового класса, в сентябре этого года мы планируем подписать контракты на два аналогичных судна и таким образом, перейти к серийному строительству", - добавил Лаптев.

У "Совкомфлота" уже есть опыт размещения заказа на российских верфях. В частности, в конце 2015 года "Совкомфлот" и ОСК заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее размещение заказов на строительство серии танкеров класса "Афрамакс" на верфи ОСК - предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

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