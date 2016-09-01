СМИ: "Приморский торговый порт" получит налоговые преференции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Между правительством Ленобласти и ООО "Приморский торговый порт" достигнуто соглашение о предоставлении компании налоговых льгот, сообщает газета "Коммерсантъ".

Согласно региональному законодательству Ленобласти правительство предоставляет налоговые льготы компаниям в случае их инвестиций в экономику субъекта не менее чем на 300 млн рублей, а в менее экономически развитых районах области (Пикалево, Сясьстрой) этот порог составляет 50 млн рублей.

Налоговые преференции для ООО "ПТП" связаны с текущим проектом компании по техперевооружению 3-го и 4-го причалов.

"Ранее они были предназначены только для перевалки нефти, после завершения техперевооружения причалы смогут принимать и дизельное топливо. Пока отгрузка дизтоплива осуществляется лишь на 8-м и 9-м причалах", - цитирует "Ъ" генерального директора компании Сергея Шкурата.

По его словам, всего в порту шесть грузовых причалов, четыре из которых в аренде, а два - 3-й и 4-й - в собственности ООО "ПТП". Техперевооружение причалов проходит в рамках проекта "Север" ПАО "Транснефть" по увеличению экспортных объемов перекачки дизельного топлива в направлении порта Приморск.

Пока перевалка дизтоплива в порту осуществляется в объеме около 14 млн тонн в год. После выхода на полную мощность проекта "Север" в 2018 году ее объемы должны превысить 20 млн тонн.

По заверению Сергея Шкурата, для техперевооружения используется в основном отечественное технологическое оборудование - доля зарубежного составляет около 20%. Работы на причалах были начаты в декабре 2015 года, завершить их планируется в ноябре 2016 года. Стоимость работ и оборудования составляет более 1 млрд рублей. При этом финансирование осуществляется из собственных средств компании.

"Учитывая объем инвестиций, компания может претендовать на снижение региональной ставки по налогу на прибыль до 13,5% и налогу на имущество до 0% на срок до пяти лет", - сообщил "Ъ" зампред областного правительства, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Приморский торговый порт - один из крупнейших в России нефтеналивных терминалов, общая доля которого в экспорте российской нефти морем составляет 30% (около 70 млн тонн ежегодно). Как сообщили в ООО "ПТП", компанией владеет ПАО "Новороссийский морской торговый порт", 50,1% акций которого принадлежит Novoport Holding Ltd. Остальные акции распределены между Росимуществом (20%), ЗАО "Транснефть-Сервис" (10,52%) и миноритариями.