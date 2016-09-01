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Совладелец "Новапорта" Роман Троценко войдет в состав акционеров Пулково

Экономика и бизнес Транспорт
1 сентября, 11:59 UTC+3
Экс-глава ОСК станет миноритарием аэропорта в рамках сделки по приобретению в нем 24,99% доли Катаром
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Роман Троценко

Роман Троценко

© Сергей Фадеичев/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября./ТАСС/. Экс-глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и совладелец "Новопорта" Роман Троценко получит 1,01% акций в аэропорту "Пулково" в рамках сделки по приобретению в нем 24,99% доли Катаром, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на согласовательное письмо гендиректора управляющего Пулково ООО "Воздушные ворота Северной Столицы" (ВВСС) Владимира Якушева на имя губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и главы АО "Аэропорт "Пулково" (партнер ВВСС от государства) Ростислава Чернышева. Троценко подтвердил вхождение в капитал Пулково.

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Сейчас ВВСС на 100% принадлежит кипрской Thalita Trading Ltd, в которой 50% - у структуры ВТБ VTB Capital NGC Alliance Ltd, 35,5% - у немецкой Fraport AG, 7% - у Horizon Infrastructure Investment греческой семьи Копелузосов, 7,5% - у кипрской Koltseva Holdings Ltd.

В результате вхождения катарских инвесторов в Пулково у ВТБ останется 49%. В рамках сделки ВТБ продаст 1,01% Thalita кипрской Harptree Holdings Ltd, которая на 100% подконтрольна Троценко. Еще 7,49% акций Thalita у ВТБ приобретет еще одна структура Копелузосов - Palmelin Ltd. Koltseva продаст свои 7,5% ВТБ, а Копелузосы продадут собранный пакет катарской F3 Holding . Ей же продаст часть акций Fraport, чья доля сократится с 35,5% до 25%. У F3 Holding, принадлежащей государству через управление по инвестициям Катара и его структуру Qatar Holding LLC, в результате образуется 24,99%.

По соглашению о ГЧП, значимые акционеры не имеют права совершать сделки со своими долями без согласия АО "Аэропорт Пулково". Кроме того, управление по инвестициям Катара владеет 100% авиакомпании Qatar Airways, что делает перевозчика аффилированным лицом F3 Holding. Для заключения сделки необходимо подтвердить, что к аффилированным лицам F3 Holding не применим зафиксированный в соглашении запрет на участие в "запрещенных видах деятельности". Из проекта ответа Чернышева на запрос ВВСС следует, что Пулково готово дать такое согласие.

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