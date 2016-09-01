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"Восточный порт" завершил строительство нового причала

Экономика и бизнес Транспорт
1 сентября, 12:27 UTC+3
В преддверии ВЭФ на новом причале порта состоялась церемония заливки швартовой тумбы
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© АО "Восточный порт"

НАХОДКА, 1 сентября. /ТАСС/. АО "Восточный Порт" завершило строительство нового морского причала в рамках реализации на Дальнем Востоке портового инвестпроекта - третьей очереди угольного терминала, сообщила пресс-служба компании. Строительство терминала выполнено на 75%.

В преддверии ВЭФ на новом причале порта состоялась церемония заливки швартовой тумбы.

"Заливка последней швартовной тумбы означает готовность причала к швартовным работам. Именно с этого дня причал готов принимать суда с оборудованием для строительства, а в дальнейшем и суда под погрузку угля", - объяснил управляющий директор АО "Восточный Порт" Анатолий Лазарев.

Новый причал - это гидротехническое сооружение из трубошпунта, строительство которого велось полностью с берега. Его протяженность составляет 300 метров, а глубина у причальной стенки - 16,5 метров. К причалу 51 смогут швартоваться крупнотоннажные балкеры класса capesize. Объект возведен за один год.

По словам заместителя руководителя Росморречфлота Надежды Жихаревой, предприятие имеет все шансы первым, из заявленных на Дальнем Востоке проектов, ввести в эксплуатацию новый терминал для экспортной отгрузки угля.

Ранее сообщалось, что российские угольные компании планируют увеличить общий объем экспорта до 175 млн тонн в 2030 году. Основные перспективы увеличения спроса на российский уголь связаны со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

АО "Восточный Порт" - стивидорная компания, которая специализируется на перевалке каменного угля, добываемого в Кузбассе. Доля экспортного угля составляет 98% грузооборота компании, менее 2% приходится на каботажный уголь. В структуру АО "Восточный Порт" входят два производственно-перегрузочных комплекса. По итогам 2015 года грузооборот компании составил 22,71 млн тонн. В рейтинге ТАСС, компания занимает 6 место по грузообороту среди стивидорных компаний РФ и 2 место среди компаний по перевалке сухих грузов.

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