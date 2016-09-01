Глава РФПИ: сделка по приобретению аэропорта Владивостока будет закрыта в ближайшее время

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Ключевые параметры сделки по приобретению международного аэропорта Владивостока согласованы и она будет закрыта в самое ближайшее время. Об этом сообщил в ходе брифинга журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Все ключевые условия согласованы с нашими партнерами и документы полностью финализированы к сделке. Закрытие сделки ожидается в самое ближайшее время вместе с Changi (ведущий аэропорт Сингапура и один из ведущих операторов в мире)", - сказал Дмитриев.

РФПИ совместно с ведущим международным оператором аэропортов, компанией Changi Airports International, и группой "Базовый элемент" планируют создать на базе международного аэропорта Владивостока российский хаб транспортно-логистической сети Азиатско-Тихоокеанского региона.

По его словам, РФПИ также рассматривает варианты инвестиций в порты Дальнего Востока, в том числе с компанией DP World. Компания выделяет 1,6 млрд долларов для совместных инвестиций в портовую инфраструктуру, пояснил Дмитриев. "Мы близки к финализации нескольких договоренностей по существующим портам Дальнего Востока", - добавил он.

Как сообщал ранее глава РФПИ, объем инвестиций фонда и его партнеров в проекты на Дальнем Востоке втрое превысил плановый показатель и составил более 90 млрд рублей.