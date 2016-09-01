Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава РФПИ: сделка по приобретению аэропорта Владивостока будет закрыта в ближайшее время

Экономика и бизнес Транспорт
1 сентября, 14:53 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, сентября. /ТАСС
Все ключевые условия согласованы, отметил глава фонда
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Ключевые параметры сделки по приобретению международного аэропорта Владивостока согласованы и она будет закрыта в самое ближайшее время. Об этом сообщил в ходе брифинга журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Все ключевые условия согласованы с нашими партнерами и документы полностью финализированы к сделке. Закрытие сделки ожидается в самое ближайшее время вместе с Changi (ведущий аэропорт Сингапура и один из ведущих операторов в мире)", - сказал Дмитриев.

РФПИ совместно с ведущим международным оператором аэропортов, компанией Changi Airports International, и группой "Базовый элемент" планируют создать на базе международного аэропорта Владивостока российский хаб транспортно-логистической сети Азиатско-Тихоокеанского региона.

По его словам, РФПИ также рассматривает варианты инвестиций в порты Дальнего Востока, в том числе с компанией DP World. Компания выделяет 1,6 млрд долларов для совместных инвестиций в портовую инфраструктуру, пояснил Дмитриев. "Мы близки к финализации нескольких договоренностей по существующим портам Дальнего Востока", - добавил он.

Как сообщал ранее глава РФПИ, объем инвестиций фонда и его партнеров в проекты на Дальнем Востоке втрое превысил плановый показатель и составил более 90 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
15
Лайнер будущего: в Иркутске представлен новый российский самолет МС-21
3
Лоукостер "Победа" начал продавать рекламу российских компаний на фюзеляже своих самолетов
Инфографика
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Новая авиакомпания «Победа»
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
2
Пассажирский самолет экстренно приземлился в московском аэропорту Домодедово
3
В России создан новый легкий пулемет для армии
4
Китайский "Куньлунь" победил "Амур" в своем первом в истории матче чемпионата КХЛ
5
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
6
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
7
Минобороны Франции: утечка данных о подлодке Scorpene была организована преднамеренно
Темы дня
Реклама