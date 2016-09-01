Минтранс: РЖД планируют закупить в 2017 г. 500 локомотивов

Опрос: выбери лучшее платье церемонии открытия Венецианского кинофестиваляКультура 1 сентября, 15:49
Фонд "Талант и успех": около 7 тыс. имен включено в Федеральный реестр одаренных детейОбщество 1 сентября, 15:34
Маркин считает, что заказчиком убийства Политковской мог быть БерезовскийПроисшествия 1 сентября, 15:33
Путин включил нового главу администрации Кремля в Совет по противодействию коррупцииПолитика 1 сентября, 15:28
Американские астронавты вышли в космос для проведения работ на МКСКосмос 1 сентября, 15:08
Джонсон: Великобритания остается в Европе, несмотря на выход из ЕСМеждународная панорама 1 сентября, 15:04
Матвиенко: образование остается важнейшим приоритетом в РоссииОбщество 1 сентября, 14:59
Гонщик "Формулы-1" Фелипе Масса объявил о завершении карьеры по окончании сезонаСпорт 1 сентября, 14:55
Возрожденное через полвека Тульское суворовское училище приняло первых воспитанниковАрмия и ОПК 1 сентября, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. План закупки локомотивов российскими железными дорогами (РЖД) на 2017 год предусматривает 500 локомотивов. Об этом ТАСС заявил замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов.
"Программа утверждена по закупкам, (запланировано - прим. ТАСС) 500 локомотивов, сейчас с учетом оптимизации их (РЖД - прим. ред.) работы (происходит) пересмотр, пока никаких других решений не принято, есть утвержденная программа", - сказал он.