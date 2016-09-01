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Минтранс: РЖД планируют закупить в 2017 г. 500 локомотивов

Экономика и бизнес Транспорт
1 сентября, 14:36 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, сентября. /ТАСС
Программа утверждена по закупкам, пока никаких других решений не принято, сообщил замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов
Материал из 1 страницы
© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. План закупки локомотивов российскими железными дорогами (РЖД) на 2017 год предусматривает 500 локомотивов. Об этом ТАСС заявил замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов.

"Программа утверждена по закупкам, (запланировано - прим. ТАСС) 500 локомотивов, сейчас с учетом оптимизации их (РЖД - прим. ред.) работы (происходит) пересмотр, пока никаких других решений не принято, есть утвержденная программа", - сказал он.

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