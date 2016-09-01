Минтранс: РЖД планируют закупить в 2017 г. 500 локомотивов

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. План закупки локомотивов российскими железными дорогами (РЖД) на 2017 год предусматривает 500 локомотивов. Об этом ТАСС заявил замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов.

"Программа утверждена по закупкам, (запланировано - прим. ТАСС) 500 локомотивов, сейчас с учетом оптимизации их (РЖД - прим. ред.) работы (происходит) пересмотр, пока никаких других решений не принято, есть утвержденная программа", - сказал он.