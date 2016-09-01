"Трансконтейнер" выполнит 10-миллионный заказ на перевозку через интернет-магазин iSales

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. В ПАО "Трансконтейнер" принят к исполнению 10-миллионный, с момента создания компании, заказ на контейнерную перевозку через интернет-магазин iSales (продукт ПАО "Трансконтейнер"), сообщает пресс-служба оператора.
В ближайших планах компании - перевод сервиса iSales на английский и китайский языки, а также внедрение мобильного приложения для устройств на платформах Android и iOS.
Сервис iSales был создан в 2013 году, с его помощью клиент может самостоятельно рассчитать стоимость услуг, оформить перевозку грузов в контейнерах в режиме онлайн, отслеживать статус исполнения заказа и дислокацию контейнера, просматривать архив оформленных заказов в личном кабинете. Портал клиента позволяет вести безбумажный документооборот, получая и подписывая электронной подписью расчётные документы.
Ежедневно через систему проходит до 5 тыс. заказов и обслуживается около 2,5 тыс. пользователей. В августе 2016 года доля заказов, оформленных в ПАО "ТрансКонтейнер" через электронные каналы продаж вплотную приблизилась к 50%.
"Трансконтейнер" располагает 46 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Республике Казахстан), и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.
В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров. АО "ОТЛК" принадлежит 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер", транспортной группе FESCO - 24,1%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингруп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 12,2%. Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже. Депозитарные расписки на акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.
Объем перевозок "Трансконтейнера" по итогам I полугодия 2016 года увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период 2015 года на 4,5% и составил 725 тыс. TEU.