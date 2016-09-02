Выпуск инновационных вагонов для перевозки леса начался в Смоленской области

СМОЛЕНСК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Выпуск нового типа вагонов для перевозки леса и пиломатериалов, которые не имеют аналогов на российском рынке по грузоподъемности и объемам грузов, начался на "Рославльском вагоноремонтном заводе" в Смоленской области. Как сообщили ТАСС в администрации региона в пятницу, выпуск удалось наладить при содействии региональных властей и в ближайшее время будет выпущено 125 вагонов нового типа для компании ОАО "ТрансЛес".

"Выпуск вагонов для перевозки леса и пиломатериалов начался на "Рославльском вагоноремонтном заводе". Предприятие при содействии региональных властей получило заказ на производство партии из 125 вагонов", - сказали в пресс-службе обладминистрации.

Как было подчеркнуто, вагоны для перевозки леса и пиломатериалов, не имеют аналогов по грузоподъемности и объему перевозимого груза - более 68 тонн при объеме 114 кубометров. Все аналогичные вагоны, использующиеся сейчас в России, имеют более низкие характеристики по этим показателям. При этом смоленский вагон имеет меньшие габариты.

На нынешней неделе первые несколько вагонов из этой партии уже были направлены в адрес заказчика. Улучшенные вагоны для перевозки леса имеют сейчас хороший спрос на рынке и были разработаны заводом за пять месяцев, при том что обычно такая работа занимает два года.

Как сказали в областной администрации, выпуск партии вагонов едва не был сорван. "Предприятие столкнулось с проблемой получения разрешения на внесение нового вагона в справочник информационно-вычислительного центра железнодорожных администраций, без чего невозможна его эксплуатация на путях РЖД", - сказал собеседник ТАСС. Это грозило остановкой предприятию и отправкой в отпуск почти одной тысячи сотрудников. Вопрос удалось решить губернатору региона Алексею Островскому, который сообщил о проблеме министру транспорта РФ Максиму Соколову.

"Рославльский вагоноремонтный завод" - одно из старейших промышленных предприятий России и единственный вагоностроительный завод региона. Он входит в первую десятку организаций области по объему продукции. Предприятие выпускает грузовые вагоны различных типов, в том числе, инновационного полувагоны для перевозки руды и угля с нагрузкой на ось 27 тонн, аналогов которому нет в России и СНГ.