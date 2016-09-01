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"Аэрофлот" продлил на зиму полетную программу между Казанью и Франкфуртом

Экономика и бизнес Транспорт
1 сентября, 15:55 UTC+3 КАЗАНЬ /Корр. ТАСС, Дамира Хайрулина
Зимнее расписание полетов вступит в силу 30 октября
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КАЗАНЬ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дамира Хайрулина/. Авиакомпания "Аэрофлот" продлила полетную программу Казань - Франкфурт-на-Майне на период предстоящей осенне-зимней навигации, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе международного аэропорта Казань.

"Партнер международного аэропорта Казань - авиакомпания "Аэрофлот" продлевает выполнение прямых регулярных рейсов по маршруту Казань - Франкфурт-на-Майне - Казань в зимнем расписании. Полеты будут выполняться, как и в летнем сезоне - дважды в неделю по понедельникам и пятницам", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что обслуживать маршрут будут воздушные суда Airbus A320. Зимнее расписание полетов вступит в силу 30 октября.

Как ранее сообщал ТАСС, "Аэрофлот" открыл прямой рейс из Казани во Франкфурт-на-Майне 17 июня 2016 года. Полеты во Франкфурт-на-Майне осуществляется также из Москвы и Санкт-Петербурга. Но субсидирование рейса из Казани, по информации источника ТАСС, правительство Татарстана выделило 30 млн рублей.

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