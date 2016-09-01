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Узбекистан первым в Центральной Азии приобрел авиалайнер Boeing-787 Dreamliner

Экономика и бизнес Транспорт
1 сентября, 17:29 UTC+3
Пассажирские перевозки начнутся уже в сентябре
Материал из 1 страницы

ТАШКЕНТ, 1 сентября. /ТАСС/. Boeing поставил первый Boeing 787-8 Dreamliner национальному перевозчику Узбекистана "Узбекистон хаво йуллари", сообщает пресс-служба авиастроительной компании.

"Поставка нашего первого самолета Dreamliner стала началом нового перспективного этапа многолетнего сотрудничества с Boeing, которое началось еще в 1996 году", - отметил Валерий Тян, генеральный директор НАК "Узбекистон хаво йуллари".

По словам главы компании, пассажирские перевозки начнутся уже в сентябре.

Авиапарк "Узбекистон хаво йуллари" состоит из 34 самолетов, включая девять Boeing 767 и шесть Boeing 757. "Узбекистон хаво йуллари" выполняет рейсы в более 40 городов во всем мире из международного аэропорта Ташкент, которой является базовым для авиакомпании.

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