Узбекистан первым в Центральной Азии приобрел авиалайнер Boeing-787 Dreamliner

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ТАШКЕНТ, 1 сентября. /ТАСС/. Boeing поставил первый Boeing 787-8 Dreamliner национальному перевозчику Узбекистана "Узбекистон хаво йуллари", сообщает пресс-служба авиастроительной компании.
"Поставка нашего первого самолета Dreamliner стала началом нового перспективного этапа многолетнего сотрудничества с Boeing, которое началось еще в 1996 году", - отметил Валерий Тян, генеральный директор НАК "Узбекистон хаво йуллари".
По словам главы компании, пассажирские перевозки начнутся уже в сентябре.
Авиапарк "Узбекистон хаво йуллари" состоит из 34 самолетов, включая девять Boeing 767 и шесть Boeing 757. "Узбекистон хаво йуллари" выполняет рейсы в более 40 городов во всем мире из международного аэропорта Ташкент, которой является базовым для авиакомпании.