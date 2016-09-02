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ОСК считает нужным госрегулирование доли иностранных комплектующих при строительстве судов

Экономика и бизнес Транспорт
2 сентября, 12:15 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
"Мы здесь можем обеспечить желаемую долю в 52-53%, может быть даже около 70% локального контента", сказал глава ОСК Алексей Рахманов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) считает целесообразным государственное регулирование доли иностранных комплектующих при строительстве судов. Такое мнение высказал президент ОСК Алексей Рахманов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Локализация производства: очень бы хотелось у нас применить, чтобы государство и профильные министерства выступили регулятором того, чтобы у нас не получилось, что пароходы, которые мы будем строить на российских верфях, на 80% будут состоять из иностранных изделий. Опять не нужно объяснять, для чего нужно импортозамещение, в каких форматах это может работать, и здесь мы готовы подключаться, поскольку доля машиностроения, в том, что есть в структуре ОСК, и компаниях, с которыми мы регулярно работаем, достаточно высока, и при правильном подходе мы здесь можем обеспечить желаемую долю в 52-53%, может быть даже около 70% локального контента, который потребует объемов и серийности", - сказал он.

ОСК - крупнейшая судостроительная компания России. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли (основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро). В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Российский рынок - основной для корпорации, которая также экспортирует свою продукцию в 20 стран мира.

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