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"ВЭБ Лизинг" до конца сентября передаст четыре самолета "Трансаэро" авиакомпании "Россия"

Экономика и бизнес Транспорт
2 сентября, 11:28 UTC+3
"Мы должны были сделать это до 1 декабря, но мы сделаем это до 1 октября", - сказал глава госкорпорации Сергей Горьков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "ВЭБ Лизинг" до конца сентября передаст 4 самолета "Трансаэро" авиакомпании "Россия" под обеспечение дальневосточных авиаперевозок, сообщил в интервью ТАСС глава госкорпорации Сергей Горьков.

"Один самолет у нас уже передан, это Boeing 777, еще два Boeing 777 будут переданы до 15 сентября и еще Boeing 747 будет передан до конца сентября под обеспечение дальневосточных перевозок. Мы должны были сделать это до 1 декабря, но мы сделаем это до 1 октября. Мы передаем их авиакомпании "Россия".

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