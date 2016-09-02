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Глава РФПИ: сделка по приобретению аэропорта Владивостока будет закрыта в ноябре

Экономика и бизнес Транспорт
2 сентября, 11:20 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
РФПИ совместно с Changi Airports International и группой "Базовый элемент" планируют создать российский хаб транспортно-логистической сети Азиатско-Тихоокеанского региона
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Ключевые параметры сделки по приобретению международного аэропорта Владивостока согласованы, и она будет закрыта в ноябре. Об этом сообщил в ходе брифинга журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"У нас здесь есть хорошая новость. Сделка будет закрыта до российско-сингапурской комиссии в ноябре", - сказал он. "Мы видим, что Changi будет привлекать много авиакомпаний, Владивосток может быть очень важным транспортным хабом региона", - добавил глава РФПИ.

РФПИ совместно с ведущим международным оператором аэропортов, компанией Changi Airports International, и группой "Базовый элемент" планируют создать на базе международного аэропорта Владивостока российский хаб транспортно-логистической сети Азиатско-Тихоокеанского региона.

По словам Дмитриева, РФПИ также рассматривает варианты инвестиций в порты Дальнего Востока, в том числе с компанией DP World. Компания выделяет $1,6 млрд для совместных инвестиций в портовую инфраструктуру, сказал он. "Мы близки к финализации нескольких договоренностей по существующим портам Дальнего Востока", - добавил глава фонда.

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