Строительство магистрали "Центральная" может быть профинансировано из федерального бюджета

САМАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Самарской области направили заявку на выделение средств федерального бюджета на строительство магистрали "Центральная" на условиях софинансирования, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление регионального правительства.

Общая стоимость работ составляет 9,1 млрд рублей. На какую долю софинансирования проекта рассчитывают региональные власти, пока не сообщается. В июле пресс-служба правительства региона сообщала о встрече президента РФ Владимира Путина с главой региона Николаем Меркушкиным, на которой последний обратился к главе государства с просьбой поддержать реализацию ряда знаковых для области инфраструктурных проектов, в том числе строительство магистрали "Центральная". По итогам встречи Владимир Путин дал соответствующие поручения Министерству транспорта РФ. По данным "Ъ", заручившись поддержкой президента, областные власти и решили обратиться в правительство о выделении денег.

Магистраль "Центральная" появилась в генеральном плане Куйбышева еще в 1965 году. Шоссе непрерывного движения должно было пройти через весь город от Ракитовского шоссе до площади Урицкого и стать основной транспортной осью Самары. Строительство магистрали было начато в 2005 году, однако в 2009 году областные власти отказались от реализации проекта из-за отсутствия финансирования. В итоге было построено 11 км двухполосной дороги, которая до сих пор не соединена с городом.

Проект был реанимирован в 2012 году по инициативе возглавившего тогда регион Николая Меркушкина. Позже петербургским ОАО "Трансмост" был разработан проект строительства, который на сегодняшний день прошел государственную экспертизу. Сейчас правительство региона ведет выкуп участков под магистраль, который должен завершиться до конца этого года. Начало строительства запланировано на 2017 год.

Существующий участок магистрали "Центральная" расширят до четырех полос и соединят с городом. Его общая протяженность, согласно проекту,- 11,3 км, расчетная скорость движения - 120 км в час.

Ранее министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин в интервью "Ъ" рассказывал о намерениях заявить магистраль "Центральную" в Росавтодор как объект, строительство которого будет вестись на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) в рамках соответствующего постановления правительства.

По его словам, проектом строительства магистрали интересовались Газпромбанк и ряд частных компаний. Найден ли инвестор для строительства, в настоящий момент не сообщается.