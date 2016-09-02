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Строительство судоверфи в Якутии начнется в середине 2017 года

Экономика и бизнес Транспорт
2 сентября, 14:23 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Объем предполагаемых инвестиций оценивается примерно в 65 млрд рублей
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Строительство первой очереди судоверфи на базе Жатайского судоремонтно-судостроительного завода в Якутии начнется в середине 2017 года. Об этом сообщила ТАСС в пятницу директор департамента по взаимодействию Корпорации развития Якутии Мария Дмитриева.

"В сентябре этого года проведем конкурс на проектировщика и на (поставки - прим. ТАСС) комплекта оборудования. Строительство первой очереди - эллинга (помещение для постройки или ремонта судов на берегу - прим. ТАСС) начнется в середине 2017 года. На эти цели необходимо 5,7 млрд рублей, из них 4,1 млрд рублей - из федеральных средств по программе "Социально-экономическое развитие арктической зоны РФ до 2020 года", - сказала она.

Второй этап - это строительство, ремонт и утилизация судов на деньги частных инвесторов. По словам Дмитриевой, объем предполагаемых инвестиций оценивается примерно в 65 млрд рублей. К 2020 году планируется запуск модернизированного завода, он будет ежегодно выпускать десять новых речных судов различного типа и ремонтировать до шести судов в год.

Реконструкция завода, отмечают в Корпорации, позволит возобновить судостроение в Ленском бассейне, что полностью отвечает интересам импортозамещения в отрасли. Пока на заводе стоит оборудование еще 70-х годов прошлого столетия. Строительство новых судов на Жатайском судоремонтном заводе планируется начать со второй половины 2018 года.

По расчетам Минтранса Якутии, потребность республики в новых судах до 2035 года составляет 352 единицы. Кроме строительства и модернизации флота проект предусматривает утилизацию списанных судов с привлечением государственной поддержки.

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